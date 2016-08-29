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市场报道 | 2016年 8月 29日 星期一 15:50 BJT

《汇市简讯》英镑兑美元跌破支撑位，可能跌至1.3040美元

路透8月29日 - 0733GMT：

* 英镑/美元周一早盘的低点为1.3092美元，较上周五高点跌190点

* 美联储政策风向标进一步偏向强硬立场

* 英国退欧公投后英镑表现出韧性，但受政策前景差异影响。

* 欧元/英镑持稳并受到支撑，但受到最近的英国数据打击。

* 英镑可能跌至1.3040美元。 (完)

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全部现汇报价 (编译 李春喜 审校 高琦)

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