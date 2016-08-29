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亚洲 | 2016年 8月 29日 星期一 16:22 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--8月29日

8月29日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时间16:18
时，1港元=0.86098人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢
价为25.28%，高于上交易日收盘的24.96%。
    
   公司名       A股代码       H股代码     A股价格(元  H股价格(港元)     A/H股比价
                                              )                       
 工商银行                                       4.49            4.94          1.06
 建设银行                                       5.24            5.74          1.06
 中国银行                                       3.43            3.40          1.17
 农业银行                                       3.18            3.11          1.19
 招商银行                                      18.27           18.42          1.15
 中信银行                                       6.28            5.04          1.45
 交通银行                                       5.77            5.77          1.16
 民生银行                                       9.24            8.19          1.31
 中国人寿                                      21.37           18.80          1.32
 中国平安                                      34.26           39.80          1.00
 中国太保                                      26.73           27.65          1.12
 中信证券                                      16.71           17.26          1.12
 新华人寿                                      42.97           31.55          1.58
 海通证券                                      15.70           13.54          1.35
 华能国际                                       7.19            4.78          1.75
 大唐发电                                       3.96            2.03          2.27
 华电国际                                       5.25            3.67          1.66
 中煤能源                                       5.52            3.58          1.79
 中国神华                                      14.93           13.62          1.27
 中国石油                                       7.42            5.22          1.65
 兖州煤业                                      12.29            4.30          3.32
 中国石化                                       4.95            5.61          1.02
 上海石化                                       6.14            3.92          1.82
 中海油服                                      12.28            6.01          2.37
 仪征化纤                                       3.87            1.48          3.04
 中国铝业                                       3.93            2.84          1.61
 江西铜业                                      14.51            9.01          1.87
 洛阳钼业                                       4.00            1.70          2.73
 紫金矿业                                       3.34            2.72          1.43
 马钢股份                                       2.98            1.81          1.91
 鞍钢股份                                       4.57            3.67          1.45
 重庆钢铁                                       2.52            2.15          1.36
 海螺水泥                                      17.02           22.15          0.89
 洛阳玻璃                                      25.64            4.69          6.35
 京城机电                                      10.49            3.18          3.83
 中联重科                                       4.25            2.53          1.95
 金隅股份                                       4.25            2.91          1.70
 中国国航                                       7.65            5.82          1.53
 东方航空                                       6.68            4.17          1.86
 南方航空                                       7.69            5.04          1.77
 中国远洋                                       5.17            2.64          2.27
 中海集运                                       4.08            1.64          2.89
 中集集团                                      14.29            9.43          1.76
 中海发展                                       6.50            4.38          1.72
 宁沪高速                                       9.09           11.02          0.96
 深高速                                         8.54            8.30          1.20
 成渝高速                                       4.75            2.78          1.98
 皖通高速                                      13.44            6.46          2.42
 广深铁路                                       4.21            3.94          1.24
 中国南车                                       9.27            6.89          1.56
 中国交建                                      12.12            8.94          1.57
 中国铁建                                       9.37            9.40          1.16
 中国中铁                                       7.58            5.85          1.50
 长城汽车                                      10.30            7.37          1.62
 比亚迪                                        58.29           52.25          1.30
 广汽集团                                      23.40           10.46          2.60
 青岛啤酒                                      29.70           26.55          1.30
 白云山                                        25.59           19.34          1.54
 新华制药                                      13.25            5.67          2.71
 海信科龙                                      11.05            5.40          2.38
 南京熊猫                                      16.03            6.34          2.94
 晨鸣纸业                                       8.89            6.54          1.58
 上海医药                                      20.74           21.35          1.13
 中兴通讯                                      14.66           10.66          1.60
 东方电气                                      10.00            6.15          1.89
 潍柴动力                                       8.90            9.79          1.06
 东北电气                                       6.63            2.75          2.80
 广船国际                                      28.24           11.70          2.80
 昆明机床                                       6.82            2.36          3.36
 一拖股份                                       9.86            4.19          2.73
 北辰实业                                       4.33            2.57          1.96
 创业环保                                       8.41            4.06          2.41
 中国中冶                                       4.38            2.59          1.96
 金风科技                                      16.18           11.52          1.63
 丽珠                                          50.30           41.00          1.42
 万科                                          22.91           19.48          1.37
 郑煤机                                         5.90            3.37          2.03
 大连港                                         2.51            1.51          1.93
 山东墨龙                                      10.36            3.17          3.80
 浙江世宝                                      39.50            9.96          4.61
 复星医药                                      23.20           22.40          1.20
 光大银行                                       3.90            3.55          1.28
 东江环保                                      20.02           12.90          1.80
 上海电气                                       8.40            3.44          2.84
 广发证券                                      16.82           16.88          1.16
 华泰证券                                      20.02           16.68          1.39
 东方证券                                      16.59            8.23          2.34
 光大证券                                      17.20           12.62          1.58
 
    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

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