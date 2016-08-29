《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--8月29日

《香港报摘》--其他报纸重要消息1月16日
--香港货柜码头吞吐量自去年8月起再度恢复增长，和记港口 香港国际货柜码头董事总经理及行政总裁严磊辉在接受本报专访时表示，吞吐量录得增长或受惠于春节效应，相信未来随中转需求增加将会止跌回升，惟坦言2016年全年本港货量仍有机会跌破2,000万标准箱（TEU），见14年新低。
8月29日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时间16:18 时，1港元=0.86098人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢 价为25.28%，高于上交易日收盘的24.96%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元 H股价格(港元) A/H股比价 ) 工商银行 4.49 4.94 1.06 建设银行 5.24 5.74 1.06 中国银行 3.43 3.40 1.17 农业银行 3.18 3.11 1.19 招商银行 18.27 18.42 1.15 中信银行 6.28 5.04 1.45 交通银行 5.77 5.77 1.16 民生银行 9.24 8.19 1.31 中国人寿 21.37 18.80 1.32 中国平安 34.26 39.80 1.00 中国太保 26.73 27.65 1.12 中信证券 16.71 17.26 1.12 新华人寿 42.97 31.55 1.58 海通证券 15.70 13.54 1.35 华能国际 7.19 4.78 1.75 大唐发电 3.96 2.03 2.27 华电国际 5.25 3.67 1.66 中煤能源 5.52 3.58 1.79 中国神华 14.93 13.62 1.27 中国石油 7.42 5.22 1.65 兖州煤业 12.29 4.30 3.32 中国石化 4.95 5.61 1.02 上海石化 6.14 3.92 1.82 中海油服 12.28 6.01 2.37 仪征化纤 3.87 1.48 3.04 中国铝业 3.93 2.84 1.61 江西铜业 14.51 9.01 1.87 洛阳钼业 4.00 1.70 2.73 紫金矿业 3.34 2.72 1.43 马钢股份 2.98 1.81 1.91 鞍钢股份 4.57 3.67 1.45 重庆钢铁 2.52 2.15 1.36 海螺水泥 17.02 22.15 0.89 洛阳玻璃 25.64 4.69 6.35 京城机电 10.49 3.18 3.83 中联重科 4.25 2.53 1.95 金隅股份 4.25 2.91 1.70 中国国航 7.65 5.82 1.53 东方航空 6.68 4.17 1.86 南方航空 7.69 5.04 1.77 中国远洋 5.17 2.64 2.27 中海集运 4.08 1.64 2.89 中集集团 14.29 9.43 1.76 中海发展 6.50 4.38 1.72 宁沪高速 9.09 11.02 0.96 深高速 8.54 8.30 1.20 成渝高速 4.75 2.78 1.98 皖通高速 13.44 6.46 2.42 广深铁路 4.21 3.94 1.24 中国南车 9.27 6.89 1.56 中国交建 12.12 8.94 1.57 中国铁建 9.37 9.40 1.16 中国中铁 7.58 5.85 1.50 长城汽车 10.30 7.37 1.62 比亚迪 58.29 52.25 1.30 广汽集团 23.40 10.46 2.60 青岛啤酒 29.70 26.55 1.30 白云山 25.59 19.34 1.54 新华制药 13.25 5.67 2.71 海信科龙 11.05 5.40 2.38 南京熊猫 16.03 6.34 2.94 晨鸣纸业 8.89 6.54 1.58 上海医药 20.74 21.35 1.13 中兴通讯 14.66 10.66 1.60 东方电气 10.00 6.15 1.89 潍柴动力 8.90 9.79 1.06 东北电气 6.63 2.75 2.80 广船国际 28.24 11.70 2.80 昆明机床 6.82 2.36 3.36 一拖股份 9.86 4.19 2.73 北辰实业 4.33 2.57 1.96 创业环保 8.41 4.06 2.41 中国中冶 4.38 2.59 1.96 金风科技 16.18 11.52 1.63 丽珠 50.30 41.00 1.42 万科 22.91 19.48 1.37 郑煤机 5.90 3.37 2.03 大连港 2.51 1.51 1.93 山东墨龙 10.36 3.17 3.80 浙江世宝 39.50 9.96 4.61 复星医药 23.20 22.40 1.20 光大银行 3.90 3.55 1.28 东江环保 20.02 12.90 1.80 上海电气 8.40 3.44 2.84 广发证券 16.82 16.88 1.16 华泰证券 20.02 16.68 1.39 东方证券 16.59 8.23 2.34 光大证券 17.20 12.62 1.58 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>
--香港货柜码头吞吐量自去年8月起再度恢复增长，和记港口 香港国际货柜码头董事总经理及行政总裁严磊辉在接受本报专访时表示，吞吐量录得增长或受惠于春节效应，相信未来随中转需求增加将会止跌回升，惟坦言2016年全年本港货量仍有机会跌破2,000万标准箱（TEU），见14年新低。
周五美股表现参差，道指 微跌，纳指创新高。本周特朗普正式就任及英国首相会表明「脱欧」的谈判立场，都有机会影响环球市况。还有两周便过农历年，市况应渐趋淡静，恒指 本月已升了4.3%，趁长假在即，调整一下亦不奇。
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。