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亚洲 | 2016年 8月 29日 星期一 16:47 BJT

泰国经济：当前季度经济增速料接近第二季--财长

路透曼谷8月29日 - 泰国财长周一表示，当前季度该国经济增速预计会接近前一季水准。

4-6月泰国经济年增率为3.5%，为13个季度以来最高。“我们认为第三季增速将相同或稍高些，”泰国财政部长阿比萨(Apisak Tantivorawong)在一场研讨会上说道。

数年以来泰国经济增长一直平缓，出口和内需都保持低迷。今年泰国经济则受到了政府支出和旅游业的提振。(完) (编译 王洋; 审校 张明钧)

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