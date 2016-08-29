重温稿-《中国新债预测》国开行三期债预计定位低于二级，资金缓解助益需求

* 招标品种：国开行3/7/10年固息债 * 期限及招标金额：3年：36亿元；7年：40亿元；10年：100亿元 * 招标时间：3/7/10年：8月30日9:30-10:30 * 受访人数：7位(银行、券商、基金) * 预测区间：2.72%-2.78%；3.11%-3.14%；3.06%-3.10% * 预测均值: 2.74%；3.12%；3.08% 路透北京8月29日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行三、七、10年三期固 息债。路透调查显示，资金紧势明显缓解，今日农发行一级招标结果显示需求仍然相对充裕 ，尤其长端品种，惟二级市场情绪依然偏弱，故预计明日国开债招标定位将略低于二级，其 中10年期品种料更为偏低，预测均值分别落在2.74%，3.12%和3.08%。 “现在市场属于（资金前期收紧）引发的回调，除了担忧资金成本上升外，大家（对利 率债）的整体信心其实还是比较足的。”北京一基金交易员说。 他同时并称，今天农发行招标结果和二级相比算是比较合理，整体需求还是很旺盛，招 标倍数依然很高，特别是长端，“感觉明天（国开）10年也会略好一点吧。” 华南一券商交易员亦提到，短期内市场前景不是很明朗，只能随行就市一点，“资金面 担忧暂时缓解了，而且农发倍数也比较高。” 中国农业发展银行下午招标增发的七年和10年期固息债，中标收益率分别为3.1354%和3 .1482%，投标倍数为3.97倍和4.91倍；该行稍早结束招标的一、三和五年期固息债，中标收 益率分别为2.1850%、2.8061%和2.9447%，投标倍数 为3.48倍、2.56倍和3.86倍。 不过亦有交易员相对谨慎。据华东一银行交易员表示，“感觉（招标结果）可能一般吧 ，上周发的今天已经亏钱了，觉得大家会谨慎一点...资金整体虽没什么大碍了，但隔夜还 是略紧的。” 中债登银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，三年、七年和1 0年期品种的最新收益率为2.7793%、3.1315%和3.1425%。 上述三年、七年和10年债分别为国开行今年第八期 、第七期CN160207 =CFXS和第13期增发，票面利率依次为2.72%、3.24%、3.05%。 具体发行条款如下： 2016年第八、七和13期增发债 -------------------------------------------------------- 发行上限 3年：36亿元；7年：40亿元；10年：100亿元 期限/计息方式 3/7/10年固息 招标时间 3/7/10年：8月30日9:30-10:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 3年：8/31；7/10年：9/1 起息日 3年：3月3日；7年：2月25日；10年：8月25日 分销期 3年：8/31；7/10年：8/31-9/1 上市日 3年：9/2；7/10年：9/5 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 3年：0.05%；7年0.10%；10年：0.15% -------------------------------------------------------- (完) (发稿 侯向明； 审校 林高丽)