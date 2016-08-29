中股业绩：上港集团上半年实现净利29.17亿元，同比下降5.83%

国际油市：油价小升，得益于美元走软和产油国减产预期
“油价本周将受到美元走势而非原油本身所带动，特朗普就职典礼...是大事一件，”OANDA券商驻新加坡资深市场分析师Jeffrey Halley表示。
路透上海8月29日 - 中国最大港口企业--上海国际港务(集团)股份有限公司 周一公布半年报，上半年实现净利润29.17亿元人民币，同比下降5.83%；因全球航运市场运力仍然过剩，航运企业经营绩效仍未见明显好转，受经贸与航运等因素的影响，港口行业相关业务增速趋缓。
半年报显示，公司1-6月实现营业收入154.16亿元，同比增长4.35%，基本每股收益0.1259元。
此外上半年公司母港集装箱吞吐量完成1,789.2万标准箱，同比下降0.8%；母港货物吞吐量完成2.49亿吨，同比下降2.6%。
公司指出，公司货物吞吐量下降的主要原因是由于受到经济增长减速、腹地产业结构调整和能源结构变化的影响，原木、矿、设备、钢材等散杂货业务量大幅下降。
上港集团周一收报5.14元，跌0.77%，过去一个月微跌0.26%。（完）
欲了解详情，可点选上证所网站 here (发稿 边竞； 审校 林高丽)
“油价本周将受到美元走势而非原油本身所带动，特朗普就职典礼...是大事一件，”OANDA券商驻新加坡资深市场分析师Jeffrey Halley表示。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0630 1.0641 -0.10 +1.11 1.0513 美元/日圆 114.39 114.51 -0.10 -2.12 116.87 欧元/日圆 121.60 121.83 -0.19 -1.25 123.14 美元/瑞郎 1.0092 1.0083 +0.09 -0.84 1.0178 英镑/美元 1.2051 1.2176 -1.03 -2.31 1.2336 美元/加元 1.3129 1.3111 +0.14 -2.24 1.3430 美元/离岸人民币 6.8590 6.8456 +0.20 -1.63 6.9726 澳元/美元
上周，中国期货市场监控中心工业品期货指数（CIFI）强势上行，录得五连阳，最终报收于975.77点。当周，最高上冲至982.11点，最低下探至912.58点，全周涨幅为6.6919%。从指数走势看，CIFI将继续攀升。