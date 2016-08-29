中股业绩：上港集团上半年实现净利29.17亿元，同比下降5.83%

方正中期期货：中国工业品期货指数录得五连阳，后市将继续攀升

上周，中国期货市场监控中心工业品期货指数（CIFI）强势上行，录得五连阳，最终报收于975.77点。当周，最高上冲至982.11点，最低下探至912.58点，全周涨幅为6.6919%。从指数走势看，CIFI将继续攀升。