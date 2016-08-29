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亚洲 | 2016年 8月 29日 星期一 17:40 BJT

中股业绩：上港集团上半年实现净利29.17亿元，同比下降5.83%

路透上海8月29日 - 中国最大港口企业--上海国际港务(集团)股份有限公司 周一公布半年报，上半年实现净利润29.17亿元人民币，同比下降5.83%；因全球航运市场运力仍然过剩，航运企业经营绩效仍未见明显好转，受经贸与航运等因素的影响，港口行业相关业务增速趋缓。

半年报显示，公司1-6月实现营业收入154.16亿元，同比增长4.35%，基本每股收益0.1259元。

此外上半年公司母港集装箱吞吐量完成1,789.2万标准箱，同比下降0.8%；母港货物吞吐量完成2.49亿吨，同比下降2.6%。

公司指出，公司货物吞吐量下降的主要原因是由于受到经济增长减速、腹地产业结构调整和能源结构变化的影响，原木、矿、设备、钢材等散杂货业务量大幅下降。

上港集团周一收报5.14元，跌0.77%，过去一个月微跌0.26%。（完）

欲了解详情，可点选上证所网站　here (发稿 边竞； 审校 林高丽)

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