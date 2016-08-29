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亚洲 | 2016年 8月 29日 星期一 18:20 BJT

东南亚股市：多数收低，因美联储升息信号愈发强劲

涨跌    当日  今年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   376.86    -3.82   -1.00  +13.23   332.82
    新加坡                     2829.43   -28.22   -0.99   -1.85  2882.73
    马来西亚                  1681.60    -1.49   -0.09   -0.64  1692.51
    泰国                      1544.15    -5.26   -0.34  +19.89  1288.02
    印尼                      5370.76   -68.07   -1.25  +16.93  4593.01
    越南                        669.44     1.69   +0.25  +15.61   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
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    韩国股市报导            东南亚股市报导              
    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 刘秀红/汪红英；审校 高琦/蔡美珍)

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