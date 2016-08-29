东南亚股市：多数收低，因美联储升息信号愈发强劲

国际油市：油价小升，得益于美元走软和产油国减产预期
“油价本周将受到美元走势而非原油本身所带动，特朗普就职典礼...是大事一件，”OANDA券商驻新加坡资深市场分析师Jeffrey Halley表示。
涨跌 当日 今年以来 2015年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 376.86 -3.82 -1.00 +13.23 332.82 新加坡 2829.43 -28.22 -0.99 -1.85 2882.73 马来西亚 1681.60 -1.49 -0.09 -0.64 1692.51 泰国 1544.15 -5.26 -0.34 +19.89 1288.02 印尼 5370.76 -68.07 -1.25 +16.93 4593.01 越南 669.44 1.69 +0.25 +15.61 579.03 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 刘秀红/汪红英；审校 高琦/蔡美珍)
“油价本周将受到美元走势而非原油本身所带动，特朗普就职典礼...是大事一件，”OANDA券商驻新加坡资深市场分析师Jeffrey Halley表示。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0630 1.0641 -0.10 +1.11 1.0513 美元/日圆 114.39 114.51 -0.10 -2.12 116.87 欧元/日圆 121.60 121.83 -0.19 -1.25 123.14 美元/瑞郎 1.0092 1.0083 +0.09 -0.84 1.0178 英镑/美元 1.2051 1.2176 -1.03 -2.31 1.2336 美元/加元 1.3129 1.3111 +0.14 -2.24 1.3430 美元/离岸人民币 6.8590 6.8456 +0.20 -1.63 6.9726 澳元/美元
上周，中国期货市场监控中心工业品期货指数（CIFI）强势上行，录得五连阳，最终报收于975.77点。当周，最高上冲至982.11点，最低下探至912.58点，全周涨幅为6.6919%。从指数走势看，CIFI将继续攀升。