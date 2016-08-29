路透基点：台湾乔山健康科技五年期贷款规模增至78亿台币--TRLPC

路透香港8月29日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，台湾上市公司乔山健康科技的五年期贷款规模增至等值78亿台币(2.46亿美元)，初始目标为等值65亿台币。

台湾银行、华南银行、兆丰国际商业银行、台湾企银、合作金库为牵头行兼簿记行。合作金库还担任额度代理行。本案料在明天签约。

贷款包含55.3亿台币的A部分、等值6,000万美元的B部分，以及等值5,500万美元的C部分。这三个部分总计不能超过等值78亿台币。

A部分进一步分为15亿台币的A1部分，以及40.3亿台币的A2部分，可以用欧元、台币与美元提取。B部分可以用欧元或美元提取，C部分可以用欧元、英镑与美元提取。除了定期贷款的A1部分以外，其他所有贷款皆为循环信贷。

A部分与B部分的借款人是乔山健康科技，C部分的借款人是乔山健康科技的五家全资子公司。

A部分的台币贷款利率为台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码62个基点。A2与B部分的美元与欧元贷款利率分别较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码95个基点与100个基点。C部分的美元、欧元与英镑贷款利率分别较Libor加码100、105与105个基点。若台北美元拆款利率(TAIFX)与Libor之间的利差超过30个基点，借款人将支付超出部分。最高的前端费用为12个基点。

借款人的土地与建筑物为贷款抵押品，母公司乔山健康科技也担任C部分贷款的担保人。