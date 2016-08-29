路透基点：台湾乔山健康科技五年期贷款规模增至78亿台币--TRLPC

国际油市：油价小升，得益于美元走软和产油国减产预期
“油价本周将受到美元走势而非原油本身所带动，特朗普就职典礼...是大事一件，”OANDA券商驻新加坡资深市场分析师Jeffrey Halley表示。
路透香港8月29日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，台湾上市公司乔山健康科技的五年期贷款规模增至等值78亿台币(2.46亿美元)，初始目标为等值65亿台币。
台湾银行、华南银行、兆丰国际商业银行、台湾企银、合作金库为牵头行兼簿记行。合作金库还担任额度代理行。本案料在明天签约。
贷款包含55.3亿台币的A部分、等值6,000万美元的B部分，以及等值5,500万美元的C部分。这三个部分总计不能超过等值78亿台币。
A部分进一步分为15亿台币的A1部分，以及40.3亿台币的A2部分，可以用欧元、台币与美元提取。B部分可以用欧元或美元提取，C部分可以用欧元、英镑与美元提取。除了定期贷款的A1部分以外，其他所有贷款皆为循环信贷。
A部分与B部分的借款人是乔山健康科技，C部分的借款人是乔山健康科技的五家全资子公司。
A部分的台币贷款利率为台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码62个基点。A2与B部分的美元与欧元贷款利率分别较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码95个基点与100个基点。C部分的美元、欧元与英镑贷款利率分别较Libor加码100、105与105个基点。若台北美元拆款利率(TAIFX)与Libor之间的利差超过30个基点，借款人将支付超出部分。最高的前端费用为12个基点。
借款人的土地与建筑物为贷款抵押品，母公司乔山健康科技也担任C部分贷款的担保人。
贷款将用于2014年7月签署的一笔100亿台币五年期贷款的再融资，并作为营运资本用途。(完)
“油价本周将受到美元走势而非原油本身所带动，特朗普就职典礼...是大事一件，”OANDA券商驻新加坡资深市场分析师Jeffrey Halley表示。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0630 1.0641 -0.10 +1.11 1.0513 美元/日圆 114.39 114.51 -0.10 -2.12 116.87 欧元/日圆 121.60 121.83 -0.19 -1.25 123.14 美元/瑞郎 1.0092 1.0083 +0.09 -0.84 1.0178 英镑/美元 1.2051 1.2176 -1.03 -2.31 1.2336 美元/加元 1.3129 1.3111 +0.14 -2.24 1.3430 美元/离岸人民币 6.8590 6.8456 +0.20 -1.63 6.9726 澳元/美元
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