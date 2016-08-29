美国各类经济指标总览--2016/8/29

方正中期期货：中国工业品期货指数录得五连阳，后市将继续攀升
上周，中国期货市场监控中心工业品期货指数（CIFI）强势上行，录得五连阳，最终报收于975.77点。当周，最高上冲至982.11点，最低下探至912.58点，全周涨幅为6.6919%。从指数走势看，CIFI将继续攀升。
美国商务部周一公布，美国7月个人所得较前月增加0.4%(预估为增加0.4%)。美国7月个人消费支出(PCE)物价指 数较前月持平。 当前值 前次值 失业率(%) 4.9 (7月) 4.9 (6月) 非农业就业岗位(万) 增加25.5 (7月) 增加29.2 (6月修正值) 平均时薪(%) +0.3 (7月) +0.1 (6月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) 持平 (7月) +0.2 (6月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.1 (7月) +0.2 (6月) 实质所得(%) +0.6 (7月) -0.1 (6月) 最终需求生产者物价指数(PPI)(% -0.4 (7月) +0.5 (6月) ) 不包括食品和能源的最终需求PPI -0.3 (7月) +0.4 (6月) (%) 国内生产总值(GDP)(%) +1.1 (第二季修正值) +0.8 (第一季终值) GDP平减指数(%) +2.3 (第二季修正值) +0.5 (第一季终值) 零售销售(%) 持平 (7月) +0.8 (6月) 国际贸易收支(亿美元) 逆差445.1 (6月) 逆差409.6 (5月修正值) 雇佣成本(%) +0.6 (第二季) +0.6 (第一季) 工业生产(%) +0.7 (7月) 0.4 (6月修正值) 产能利用率(%) 75.9 (7月) 75.4 (6月修正值) 初请失业金人数(万人) 26.1 (8月20周) 26.2 (8月13日当周修正值 ) 联邦预算(亿美元) 赤字1,130 (7月) 盈余60 (6月) 领先指标(%) 0.4 (7月) 0.3 (6月) 个人所得(%) +0.4 (7月) +0.3 (6月修正值) 个人消费支出(PCE)物价(%) 持平 (7月) +0.1% (6月) 消费者信贷(亿美元) 增加123.2 (6月) 增加179.1 (5月修正值) 企业库存(%) +0.2 (6月) +0.2 (5月修正值) 建筑支出(%) -0.6 (6月) -0.1 (5月修正值) 消费者信心 97.3 (7月) 97.4 (6月修正值) 房屋开工(万户) 121.1 (7月) 118.6 (6月修正值) 建筑许可(万户) 114.4 (7月修正值) 115.3 (6月修正值) 成屋销售(万户) 539 (7月) 557 (6月修正值) 新屋销售(万户) 65.4 (7月) 58.2 (6月修正值) 工厂订单(%) -1.5 (6月) -1.2 (5月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) +4.4 (7月) -4.2 (6月修正值) 供应管理协会非制造业指数 55.5 (7月) 56.5 (6月) 供应管理协会制造业指数 52.6 (7月) 53.2 (6月) 趸售(批发)库存(%) +0.3 (6月) +0.2 (5月修正值) 进口物价(%) +0.1 (7月) +0.6 (6月修正值) 出口物价(%) +0.2 (7月) +0.8 (6月修正值) 单位劳工成本(%) +2.0 (第二季初值) -0.2 (第一季修正值) 非农业生产率(%) -0.5 (第二季初值) -0.6 (第一季修正值) 经常帐(亿美元) 赤字1,247 (第一季) 赤字1,134.1 (第四季修正值)
上周，中国期货市场监控中心工业品期货指数（CIFI）强势上行，录得五连阳，最终报收于975.77点。当周，最高上冲至982.11点，最低下探至912.58点，全周涨幅为6.6919%。从指数走势看，CIFI将继续攀升。
进入2017年，国内白糖市场迎来了牛熊转折的关键一年。近期由于广西榨糖产能全开以及第二批国储糖出库，市场供给大于需求，所以白糖期货主力合约在去年11月末开始从高位回落，跌幅将近10%。展望后市，2017年一季度前，国内糖价运行仍旧受制于国产糖生产高峰。而在一季度过后，国内糖价将由进口量、抛储量和走私量三者共同影响，牛市或是得以延长，或是提前结束。
上周，易盛农期指数窄幅波动，周初小幅上涨，下半周回吐涨幅，全周涨跌不明显。目前，易盛农期指数处于弱反弹走势中，本周若转跌，将重回探底过程中，截至1月13日，易盛农期指数报收于1,184.64点，全周微升0.48%。