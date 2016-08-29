美国各类经济指标总览--2016/8/29

华泰期货：中国糖市进入牛熊转折关键期

进入2017年，国内白糖市场迎来了牛熊转折的关键一年。近期由于广西榨糖产能全开以及第二批国储糖出库，市场供给大于需求，所以白糖期货主力合约在去年11月末开始从高位回落，跌幅将近10%。展望后市，2017年一季度前，国内糖价运行仍旧受制于国产糖生产高峰。而在一季度过后，国内糖价将由进口量、抛储量和走私量三者共同影响，牛市或是得以延长，或是提前结束。