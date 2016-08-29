新闻稿：债券违约可增强中国的信用文化--标普

（注：标准普尔提供以下中文版本，系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 新加坡，2016年8月29日—中国中央政府自全球金融危机以来第三次大力控制经济体内信用风险，标普全球评级今日发布的报告《如果中国要增强金融稳定性，中国债券投资者须付出代价》如是表示。 2015年以来中国中央政府允许国有企业债券违约，此举可能旨在塑造更强有力的信用文化。 今年前六个月，有四家地方国有企业和一家中央国有企业的子公司境内债券违约，其中违约规模最大的是能源公司上海云峰集团66亿美元的私募债违约。 以往因政府隐性支持，投资者习惯于国有企业债券的安全性，可以预见的是，投资者对于政府隐性支持的减弱并不高兴。然而，如果政府屈从于投资者的压力战术，则中国主权信用评级的信用基本面可能变差。 标普全球评级信用分析师陈锦荣表示：“我们认为，如果投资者未遭遇亏损，其行为习惯不会改变。如果债券持有人总是获得补偿，债券违约不会显着减轻道德风险问题。国有企业实施的经济上并不划算的项目将继续从市场上获得低成本融资。” 近几个月，两家国有企业（东北特钢和上海云峰集团）违约债券的债权人提出由这两家公司的各自政府股东弥补他们的损失。如果不作出补偿，债权人要求停止辽宁省政府和上海市政府持有的部分国有企业发行债券。 陈锦荣表示：“上述威胁可能旨在令辽宁省政府和上海市政府难堪。个别公司的违约不太可能促使监管机构禁止同一股东持有的其他公司发行债券。” 如果上述债权人如愿达成目标，对于中央政府减缓金融风险进一步积累的最新努力而言是一大退步。降低中国金融体系道德风险以及放缓信贷增长的努力不太可能在短期内取得成功。在该情景下，中国主权信用的基本面可能继续弱化。 只有评级委员会可以决定评级行动，本报告并不构成评级行动。(完)