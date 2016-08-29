香港个股：安东油田服务预计明年市场整体复苏，有望实现扭亏为盈

《台湾重要政经日程》--1月16日-10月10日
====================================================================
路透香港8月29日 - 中国最大民营油田技术服务公司--安东油田服务 周一称，从近期订单持续增长，明年市场整体复苏可期，令公司有望实现扭亏为盈。
安东油田稍早公布，今年上半年录得净亏损6,500万元人民币，较上年同期7,380万元亏损收窄；营业收入则按年下降22%至8.6亿元。
该公司董事会主席罗林在记者会上称，目前行业处于低点，但下半年有局部复苏迹象，而公司手头订单持续增长，经营情况正在好转。
“不过现金流还是很困难，公司正在寻求各种改善办法，包括引入新投资者的可能性，但由于公司仍处理亏损，还是先把业务做好再说。”他说。
安东油田成功开拓伊拉克、巴基斯坦、阿联酋、阿曼和埃塞俄比亚等新市场，带动上半年新增订单增长，目前集团手头订单约36亿元，海外占四分之三，余下为国内。
罗林称，安东本身的成本较国外同业低至少30%，刚好迎合国际油公司削减成本的需求，故上半年新增海外订单按年升49%，并为未来两年业绩带来贡献。
“如果市场保持稳定，令订单转化为收入的速度加快，公司明年很有希望扭亏为盈，并于2018年实现收入规模50亿元。”他说。
安东油田周一收跌1.35%，报0.73港元。（完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
====================================================================
路透上海1月16日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价 周一预计会开在6.8932元附近，较上日贬值约23点。
--行政院主计总处昨日表示，随着国际原油及农工原料行情走高，连跌九季的进口物价于去年第四季首度上涨0.72%，出口物价则续呈下跌2.08%，国际农工原料已进入另一个涨价循环。以此趋势研判，今年贸易条件转坏的机率高，其对经济将带来一定程度的影响，值得密切注意。