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亚洲 | 2016年 8月 30日 星期二 08:00 BJT

重温稿-台湾货币市场：跨月短率微幅上扬，因龙头银行未能供应资金

* 跨月短率因龙头银行关门走高
    * 短票利率往区间高位靠拢

     记者 董永年
    路透台北8月29日 - 台湾银行间跨月拆款利率周一微幅上扬。资金调度人士指出，由于市场两大龙头型银
行未能供应充足资金，使得拆款利率因调度略见吃紧而走高，预料周三前市况将偏紧俏。
    
    他们表示，两大龙头型银行不是没开门，就是只露一点缝隙，其他银行眼见水库闸门关闭也坐地起价，纷
纷跟进调整跨月拆款利率，对大型票券商两周利率从上日的0.29%走扬至0.30%。
    
    〞月底大型银行会比较保守。〞一票券商交易员说。
    
    不过资金调度人士也称，由于银行间累计超额准备已达9,435亿台币，且本提存期只到9月2日就结束，银
行为去化滥头寸，可能在31日即可放出资金，因此紧张状况不会维持太久。
   
 本地时间17:39                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                        31.801                    31.672
 台湾加权股价指数<.TWII           9,110.17                  9,131.72
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.176%                    0.178%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.175-0.230%               0.176-0.240%
   --一周拆款利率区间           0.175-0.300%               0.176-0.300%
   --两周拆款利率区间           0.240-0.300%               0.180-0.300%
        
    **短票利率微升**
    
    短票方面，一大型票券商交易员指出，今日受龙头指标性银行没开门影响，短票利率略为走高。
    
    大型票券交易员也称，由于其他银行也跟进调整买票利率，因此月底前区间低位或仍有走高空间，不过大
幅上扬机率有限。    
    
    据集保公司资料，自保30天短票成交加权平均利率上日在0.288%，区间在0.28-0.33%，成交金额为90.84
亿台币；前日加权平均利率在0.283%，区间在0.25-0.29%，成交金额为90.84亿台币。
    
    台湾央行周一发行3,446.5亿台币定存单，较今日到期定期存单金额3,471.5亿台币，发行余额减25亿台币
。
                   
    本周到期央行定存单共9,994亿台币；分别为周二2,235亿、周三2,318.5亿、周四1,437亿及周五532亿。
   
    拆款中心资料 显示，周一超额准备为738亿台币，累计超额准备1兆173亿台币、加计前期1%的超额
准备为1兆1,169亿台币。
    
                  
    **RP尚且平稳**
    
    债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员表示，进入月底，尚未感受到投信回钱压力，不过承作利率偏低
的票券商已开始出现回钱。 
    
    一大型证券交易员指出，今日投信资金状况平平，还没有面临客户赎回压力，但明、后天如何还要持续观
察。  
    
    一大型票券交易员则表示，受投信与银行端短天期资金回钱较多影响，今日资金稍缺，不过找其他银行调
度仍绰绰有余。   
    
    今日有法国兴业银行3.9亿美元国际板债券交割，本周主要债券交割紧缩因子尚有周二美国银行发行8.52
亿美元国际板债券、星展银行发行1.4亿美元国际板债券。 
    
    今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率持平于上日的0.27-0.28%；与银行承作的公债RP利率主要
成交在0.28-0.29%，也同于上日；而公司债附买回利率主要成交在0.34-0.35%，也与上日相似。 
     
    今日大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率区间落在0.21-0.24%，至于短天期公司债附买回利
率则主要成交在0.21-0.25%；与银行承作的公债及公司债RP利率主要成交在0.25-0.27%，以上价格皆大致持平
上日。(完)

 (审校 林高丽)

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