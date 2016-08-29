日本金融：政府将改革地区银行监控体系以振兴地方经济--消息

路透东京8月29日 - 直接知情人士周一对路透表示，日本政府计划对地方银行监控体系进行改革，以提升后者的获利能力并促进对当地企业的信贷。

日本金融厅希望改善针对地方银行业者的监控，以确定其是否提供了足够的贷款，以及是否具有可持续的业务模式。当局期望银行在支持地方企业方面发挥关键作用。

日本金融厅长官森信亲上周强调，面临人口减少和利率处于低位的局面，金融业的挑战不断上升，金融厅需要对监控和监督机制进行改革。

未能立即联系到日本金融厅官员就此事予以评论。

消息人士称，根据该项计划日本金融厅将在新的监控体系下把地区银行分成两组。

消息人士称，一组主要是由主要的地区银行业者组成，旨在加强他们的中介功能，以便提振放贷。

另外一组主要由较小型银行业者组成，目的是在可持续的业务模式下加强它们的获利能力，以便支持利基市场和特色企业。

消息人士还表示，分组应与银行的财务体质无关。(完)