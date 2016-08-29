马来西亚期市：棕榈油期货触及两周低点，因原油下跌和市场修正

路透吉隆坡8月29日 - 马来西亚棕榈油期货周一下跌，触及两周低点并且是连续第三日下跌，因原油价格下滑及市场出现技术性修正。

指标11月棕榈油期货 收盘下跌1.4%，至每吨2,517马币(林吉特)。盘中触及8月12日以来最低2,512马币。

而今天盘初棕榈油一度在马币走弱的带动下小涨。

成交量为36,774口，低于2015年均量44,600口。

一位交易员之前曾表示，原油价格下滑将限制棕榈油的上档，另一位则表示棕榈油正在因技术性修正而回调。

“棕榈油可能会因为出口良好、马币走弱和天气条件糟糕而恢复上行趋势，”第二位交易员说，指的是印尼棕榈油种植区的每年一次的烧荒造成的雾霾。

周一傍晚马币兑美元下跌0.8%，至4.0430.

船货验证机构的数据显示，8月1-25日马来西亚棕榈油出口较前月同期增加29-31%，得益于中国和印度的需求良好。

周四将公布8月全月的出口数据。

芝加哥期货交易所(CBOT)12月豆油合约 下跌1.1%，而大商所1月豆油合约 则小跌0.1%。(完)

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