马来西亚期市：棕榈油期货触及两周低点，因原油下跌和市场修正

国际油市：油价小升，得益于美元走软和产油国减产预期
“油价本周将受到美元走势而非原油本身所带动，特朗普就职典礼...是大事一件，”OANDA券商驻新加坡资深市场分析师Jeffrey Halley表示。
路透吉隆坡8月29日 - 马来西亚棕榈油期货周一下跌，触及两周低点并且是连续第三日下跌，因原油价格下滑及市场出现技术性修正。
指标11月棕榈油期货 收盘下跌1.4%，至每吨2,517马币(林吉特)。盘中触及8月12日以来最低2,512马币。
而今天盘初棕榈油一度在马币走弱的带动下小涨。
成交量为36,774口，低于2015年均量44,600口。
一位交易员之前曾表示，原油价格下滑将限制棕榈油的上档，另一位则表示棕榈油正在因技术性修正而回调。
“棕榈油可能会因为出口良好、马币走弱和天气条件糟糕而恢复上行趋势，”第二位交易员说，指的是印尼棕榈油种植区的每年一次的烧荒造成的雾霾。
周一傍晚马币兑美元下跌0.8%，至4.0430.
船货验证机构的数据显示，8月1-25日马来西亚棕榈油出口较前月同期增加29-31%，得益于中国和印度的需求良好。
周四将公布8月全月的出口数据。
芝加哥期货交易所(CBOT)12月豆油合约 下跌1.1%，而大商所1月豆油合约 则小跌0.1%。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 张涛)
“油价本周将受到美元走势而非原油本身所带动，特朗普就职典礼...是大事一件，”OANDA券商驻新加坡资深市场分析师Jeffrey Halley表示。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0630 1.0641 -0.10 +1.11 1.0513 美元/日圆 114.39 114.51 -0.10 -2.12 116.87 欧元/日圆 121.60 121.83 -0.19 -1.25 123.14 美元/瑞郎 1.0092 1.0083 +0.09 -0.84 1.0178 英镑/美元 1.2051 1.2176 -1.03 -2.31 1.2336 美元/加元 1.3129 1.3111 +0.14 -2.24 1.3430 美元/离岸人民币 6.8590 6.8456 +0.20 -1.63 6.9726 澳元/美元
上周，中国期货市场监控中心工业品期货指数（CIFI）强势上行，录得五连阳，最终报收于975.77点。当周，最高上冲至982.11点，最低下探至912.58点，全周涨幅为6.6919%。从指数走势看，CIFI将继续攀升。