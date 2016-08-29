国际油市：亚洲燃料油现货升水触及数月高位，因供给过剩状况缓解

华泰期货：中国糖市进入牛熊转折关键期
进入2017年，国内白糖市场迎来了牛熊转折的关键一年。近期由于广西榨糖产能全开以及第二批国储糖出库，市场供给大于需求，所以白糖期货主力合约在去年11月末开始从高位回落，跌幅将近10%。展望后市，2017年一季度前，国内糖价运行仍旧受制于国产糖生产高峰。而在一季度过后，国内糖价将由进口量、抛储量和走私量三者共同影响，牛市或是得以延长，或是提前结束。
路透新加坡8月29日 - 亚洲燃料油现货升水周一触及数个月高位，受助于市场情绪进一步改善，交易员表示供给过剩状况近几周已显露出减轻的迹象，促使供应商惜售。
“供应商不再大举出货，因为在数个月套利船货数量处在低位之后(新加坡)供给已开始下降，这提振了升水，”一位在新加坡的交易员说。
380-cst燃料油现货升水FO380-SIN-DIF升至每吨较新加坡报价高0.35美元，为5月5日以来最高，比前一日上涨0.27美元。
类似的是，180-cst燃料油现货升水上涨0.35美元至每吨1.47美元，为2015年6月来最高。
消息人士称，尽管在周一的普氏窗口中未报告有成交，而且仅有三笔卖单，均为380-cst燃料油，但现货升水还是上涨。
相比之下上周一有三笔现货、总计60,000吨成交，两个级别的燃料油总计有16个卖单。
“未来几周可能还会继续看到缺少卖家，这可能推动升水进一步上扬，”另一位在新加坡的交易员说。
官方数据显示，截至8月25日的当周新加坡陆上燃料油供给降至七个月低点，下降216万桶或约32.2万吨，至2,143万桶或320万吨。
自8月初以来，陆上库存已下降520万桶或77.6万吨。
在这之前的三个月，即4-7月，到岸东亚的套利船货数量一直在下降。这其中的大部分都到达新加坡。
在马来西亚，维多旗下存储部门VTTI周五表示，已经重启新加坡附近ATT Tanjung Bin(ATB)终端的正常作业。
未报告有现货交易达成。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 张涛)
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