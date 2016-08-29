国际油市：亚洲汽油裂解价差升至约三个月最高，但石脑油裂解价差下跌

华泰期货：中国糖市进入牛熊转折关键期
进入2017年，国内白糖市场迎来了牛熊转折的关键一年。近期由于广西榨糖产能全开以及第二批国储糖出库，市场供给大于需求，所以白糖期货主力合约在去年11月末开始从高位回落，跌幅将近10%。展望后市，2017年一季度前，国内糖价运行仍旧受制于国产糖生产高峰。而在一季度过后，国内糖价将由进口量、抛储量和走私量三者共同影响，牛市或是得以延长，或是提前结束。
路透新加坡8月29日 - 亚洲汽油裂解价差周一升至约三个月最高每桶7.90美元，交易员表示，其受到炼厂维护因素及印尼需求稳健的提振。
新加坡国际企业发展局(IES)的数据显示，8月3-26日，单从新加坡运抵印尼的汽油就接近77.8万吨。
这是4月以来从新加坡运往印尼汽油最高月度出货量。
除此之外，预计亚洲炼厂维修活动将在今年10月达到高峰，这将导致很多供应停产。
一名产业消息人士表示，在维护高峰来临前，炼厂的汽油库存可能就已经很低。
与汽油形成对照的是，亚洲石脑油裂解价差自一个月来最高水准下降13%至每吨24.75美元，因在上周一连串购买之后，需求大多低迷，而且供应充足。
韩国LG化学、台塑石化和韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)已在现货市场上购买了逾20万吨10月上半月的石脑油。
另外，YNCC和乐天化学上周均达成了一笔2016年11月-2017年10月交货的石脑油定期交易，成本加运费价格较日本报价每吨约贴水7美元。
路透数据显示，这是2013年以来，韩国定期交易获得的最深度贴水。
新加坡现货市场有一笔汽油成交，没有石脑油成交。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张涛；审校 王洋)
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