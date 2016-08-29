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市场报道 | 2016年 8月 29日 星期一 21:38 BJT

美国热股：美投资大亨伊坎称不打算出售康宝莱持股，后者盘初上扬逾2%

路透8月29日 - 美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)周五称其不打算出售在康宝莱 的持股，反而已经又增持了230万股股票。

康宝莱周五收报60.50美元，周一盘初上扬2.25%，报61.86美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)

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