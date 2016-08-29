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市场报道 | 2016年 8月 29日 星期一 21:49 BJT

美国热股：D.E. Shaw考虑竞购TerraForm Power控股权，后者上扬近3%

路透8月29日 - 知情人士称，对冲基金公司D.E. Shaw & Co LP正考虑从SunEdison Inc手中收购其持有的TerraForm Power 的控股股份。这是已近申请破产的SunEdison最有价值的资产之一。

TerraForm Power周五收报12.09美元，周一盘初上涨2.8%，报12.43美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)

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