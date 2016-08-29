USDA报告：8月25日止当周美国农作物出口检验报告(表)

方正中期期货：中国工业品期货指数录得五连阳，后市将继续攀升
上周，中国期货市场监控中心工业品期货指数（CIFI）强势上行，录得五连阳，最终报收于975.77点。当周，最高上冲至982.11点，最低下探至912.58点，全周涨幅为6.6919%。从指数走势看，CIFI将继续攀升。
路透8月29日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨 计)： 一周截至日 08/25/2016 08/18/2016 08/18/2016 08/27/20 15 初值 修正值 前值 小麦 511,965 536,703 530,824 626,634 燕麦 100 300 300 0 大麦 1,286 499 0 49 玉米 1,422,274 1,279,604 1,249,309 1,000,175 高粱 206,606 50,884 50,884 98,880 大豆 921,137 945,594 961,414 184,285 作物年度截至目前检验 本年度 上年度 小麦 6,488,672 5,112,758 燕麦 2,899 200 大麦 18,309 6,121 玉米 45,574,544 44,720,509 高粱 8,749,810 8,840,696 大豆 50,303,681 49,792,297 注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和 高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
上周，中国期货市场监控中心工业品期货指数（CIFI）强势上行，录得五连阳，最终报收于975.77点。当周，最高上冲至982.11点，最低下探至912.58点，全周涨幅为6.6919%。从指数走势看，CIFI将继续攀升。
进入2017年，国内白糖市场迎来了牛熊转折的关键一年。近期由于广西榨糖产能全开以及第二批国储糖出库，市场供给大于需求，所以白糖期货主力合约在去年11月末开始从高位回落，跌幅将近10%。展望后市，2017年一季度前，国内糖价运行仍旧受制于国产糖生产高峰。而在一季度过后，国内糖价将由进口量、抛储量和走私量三者共同影响，牛市或是得以延长，或是提前结束。
上周，易盛农期指数窄幅波动，周初小幅上涨，下半周回吐涨幅，全周涨跌不明显。目前，易盛农期指数处于弱反弹走势中，本周若转跌，将重回探底过程中，截至1月13日，易盛农期指数报收于1,184.64点，全周微升0.48%。