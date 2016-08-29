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货币新闻 | 2016年 8月 29日 星期一 23:05 BJT

USDA报告：8月25日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透8月29日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨
计)：
    
   一周截至日 08/25/2016    08/18/2016    08/18/2016    08/27/20
15  
                  初值        修正值         前值    
    小麦       511,965       536,703       530,824       626,634
    燕麦 　        100           300           300             0
    大麦         1,286           499             0            49
    玉米     1,422,274     1,279,604     1,249,309     1,000,175
    高粱       206,606        50,884        50,884        98,880
    大豆   　  921,137       945,594       961,414       184,285
    
                 作物年度截至目前检验
                本年度         上年度
    小麦     6,488,672      5,112,758
    燕麦         2,899            200
    大麦        18,309          6,121
    玉米    45,574,544     44,720,509
    高粱     8,749,810      8,840,696
    大豆    50,303,681     49,792,297
    
    注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和
高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完)
  
 (编译 利棣儿；审校 母红)

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