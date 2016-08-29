标题新闻：苹果发出9月7日活动邀请－美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)

方正中期期货：中国工业品期货指数录得五连阳，后市将继续攀升
上周，中国期货市场监控中心工业品期货指数（CIFI）强势上行，录得五连阳，最终报收于975.77点。当周，最高上冲至982.11点，最低下探至912.58点，全周涨幅为6.6919%。从指数走势看，CIFI将继续攀升。
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上周，中国期货市场监控中心工业品期货指数（CIFI）强势上行，录得五连阳，最终报收于975.77点。当周，最高上冲至982.11点，最低下探至912.58点，全周涨幅为6.6919%。从指数走势看，CIFI将继续攀升。
进入2017年，国内白糖市场迎来了牛熊转折的关键一年。近期由于广西榨糖产能全开以及第二批国储糖出库，市场供给大于需求，所以白糖期货主力合约在去年11月末开始从高位回落，跌幅将近10%。展望后市，2017年一季度前，国内糖价运行仍旧受制于国产糖生产高峰。而在一季度过后，国内糖价将由进口量、抛储量和走私量三者共同影响，牛市或是得以延长，或是提前结束。
上周，易盛农期指数窄幅波动，周初小幅上涨，下半周回吐涨幅，全周涨跌不明显。目前，易盛农期指数处于弱反弹走势中，本周若转跌，将重回探底过程中，截至1月13日，易盛农期指数报收于1,184.64点，全周微升0.48%。