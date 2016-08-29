芝加哥期市：CBOT小麦期货触及十年低位，因全球供应充足

路透芝加哥8月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一下挫超过逾3%，现货月合约触及十年来最低水准，交易员称，全球供应充裕和基金卖出向市场施加压力。

全球最大的小麦进口国埃及周日恢复备受争议的任何含量的麦角菌的小麦进口禁令，麦角菌是一种常见的谷物真菌。这消息也令CBOT小麦市场受压。

就在上月，埃及称，该国接受含有0.05%麦角菌的小麦船货进口，这是一个惯用的国际标准，藉以平息供应商的不满，供应商曾经表示，埃及对麦角菌的零容忍政策，限制了埃及庞大的购买计划。

CBOT-9月小麦 收跌13美分，报每蒲式耳3.70-1/2美元，此前降至3.69-1/2美元，为2006年8月来近月合约最低。

CBOT小麦合约全线创下合约低位。

美国农业部表示，上周出口检验美国小麦51.1965万吨，符合40-65万吨市场预估区间。

今日CBOT小麦期货预估成交量为152,125口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)