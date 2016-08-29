芝加哥期市：CBOT小麦期货触及十年低位，因全球供应充足

《全球汇市》英镑下滑至三个月低点，受“硬退欧”担忧拖累
特雷莎梅周二的讲话将强调，英国人应当在保护和加强工人权利等共同目标方面团结起来。 欧元兑英镑 涨0.9%至0.8827英镑，英镑兑日圆 跌1.4%至137.65日圆。 日圆全线走强，美元兑日圆 小跌0.2%至114.30日圆，向上周低点113.75回落。 “‘硬退欧’引发的避险情绪推低美元/日圆，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示。
路透芝加哥8月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一下挫超过逾3%，现货月合约触及十年来最低水准，交易员称，全球供应充裕和基金卖出向市场施加压力。
全球最大的小麦进口国埃及周日恢复备受争议的任何含量的麦角菌的小麦进口禁令，麦角菌是一种常见的谷物真菌。这消息也令CBOT小麦市场受压。
就在上月，埃及称，该国接受含有0.05%麦角菌的小麦船货进口，这是一个惯用的国际标准，藉以平息供应商的不满，供应商曾经表示，埃及对麦角菌的零容忍政策，限制了埃及庞大的购买计划。
CBOT-9月小麦 收跌13美分，报每蒲式耳3.70-1/2美元，此前降至3.69-1/2美元，为2006年8月来近月合约最低。
CBOT小麦合约全线创下合约低位。
美国农业部表示，上周出口检验美国小麦51.1965万吨，符合40-65万吨市场预估区间。
今日CBOT小麦期货预估成交量为152,125口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
特雷莎梅周二的讲话将强调，英国人应当在保护和加强工人权利等共同目标方面团结起来。 欧元兑英镑 涨0.9%至0.8827英镑，英镑兑日圆 跌1.4%至137.65日圆。 日圆全线走强，美元兑日圆 小跌0.2%至114.30日圆，向上周低点113.75回落。 “‘硬退欧’引发的避险情绪推低美元/日圆，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示。
上周，易盛农期指数窄幅波动，周初小幅上涨，下半周回吐涨幅，全周涨跌不明显。目前，易盛农期指数处于弱反弹走势中，本周若转跌，将重回探底过程中，截至1月13日，易盛农期指数报收于1,184.64点，全周微升0.48%。
路透北京1月16日 - 人民日报周一刊登署名文章称，等值5万美元的年度购汇总额满足了绝大多数个人的用汇需求，购汇年度总额保持相对稳定，有利于稳定预期；从根本上说，人民币稳定来自中国稳定的基本面和稳健的政策面。