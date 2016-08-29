芝加哥期市：CBOT大豆期货下跌，因美国丰产前景

《全球汇市》英镑下滑至三个月低点，受“硬退欧”担忧拖累
路透东京/悉尼1月16日 - 亚洲汇市周一盘初，英镑跳水至三个月低点，此前有关英国政府准备从欧盟“硬”退出的报导，使得投资者对这一事件影响的担忧卷土重来。
路透芝加哥8月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一下跌，交易员称，因美国大豆丰产前景和多头结清头寸。
指标11月大豆合约 收低3美分，报蒲式耳9.64-1/4美元，跌穿切入位在大约9.65美元的200日移动均线。
美国农业部周一稍晚公布作物生长报告，分析师预计，报告将显示美国大豆生长优良率为72%，和上周持平。
Pro Farmer周五预计，美国2016年大豆产量为创纪录高位的40.93亿蒲式耳，单产为每英亩49.3蒲式耳。
大豆市场受出口需求强劲支撑。美国农业部称，民间出口商销售39.3万吨美国大豆到未知的目的地，在2016/17年交付。
美国农业部报告，上周出口检验美国大豆92.1137万吨，在60-100万吨的预估区间内。
CBOT豆粕期货 收盘涨跌互见，交投最活跃的12月豆粕 收低，此前触及4月来最低水准。CBOT豆油期货下滑，大豆和马来西亚棕榈油期货下跌带来压力。
12月豆粕合约 收低0.4美元，报每短吨315.1美元。
12月豆油合约 收跌0.13美分，报33.22美分。
今日CBOT大豆预估成交量为113,983口，豆粕为86,930口，豆油为99,868口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透东京/悉尼1月16日 - 亚洲汇市周一盘初，英镑跳水至三个月低点，此前有关英国政府准备从欧盟“硬”退出的报导，使得投资者对这一事件影响的担忧卷土重来。
路透台北1月16日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期1,439亿台币。
--监管部门权威人士发布数据，去年全年券商承销公司债券发行额累计3.17万亿元人民币，同比增长47%，全年共发行2,454只公司债。中信建投、国泰君安 、中信证券 等荣登公司债承销商前三名。