芝加哥期市：CBOT大豆期货下跌，因美国丰产前景

路透芝加哥8月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一下跌，交易员称，因美国大豆丰产前景和多头结清头寸。

指标11月大豆合约 收低3美分，报蒲式耳9.64-1/4美元，跌穿切入位在大约9.65美元的200日移动均线。

美国农业部周一稍晚公布作物生长报告，分析师预计，报告将显示美国大豆生长优良率为72%，和上周持平。

Pro Farmer周五预计，美国2016年大豆产量为创纪录高位的40.93亿蒲式耳，单产为每英亩49.3蒲式耳。

大豆市场受出口需求强劲支撑。美国农业部称，民间出口商销售39.3万吨美国大豆到未知的目的地，在2016/17年交付。

美国农业部报告，上周出口检验美国大豆92.1137万吨，在60-100万吨的预估区间内。

CBOT豆粕期货 收盘涨跌互见，交投最活跃的12月豆粕 收低，此前触及4月来最低水准。CBOT豆油期货下滑，大豆和马来西亚棕榈油期货下跌带来压力。

12月豆粕合约 收低0.4美元，报每短吨315.1美元。

12月豆油合约 收跌0.13美分，报33.22美分。

今日CBOT大豆预估成交量为113,983口，豆粕为86,930口，豆油为99,868口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)