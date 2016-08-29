纽约期市：期棉跌至七周最低水准，因西德克萨斯降水

《全球汇市》英镑下滑至三个月低点，受“硬退欧”担忧拖累
特雷莎梅周二的讲话将强调，英国人应当在保护和加强工人权利等共同目标方面团结起来。 欧元兑英镑 涨0.9%至0.8827英镑，英镑兑日圆 跌1.4%至137.65日圆。 日圆全线走强，美元兑日圆 小跌0.2%至114.30日圆，向上周低点113.75回落。 “‘硬退欧’引发的避险情绪推低美元/日圆，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示。
路透8月29日 - 期棉周一跌至七周最低水准，受西德克萨斯降雨拖累，交易商等待美国农业部的周度作物生长数据。
期棉下跌，完全因为美国最大棉花产区西德克萨斯降雨，这是棉花生长良好的必要条件，Varner Brokerage总裁Rogers Varner表示。
12月棉花期货 收跌1.08美分，或1.59%，报每磅66.95美分，交易区间为66.60-68.14美分。
期货市场总成交量增加439口，至16,570口。数据显示，前一交易日未平仓合约增加2,302口，至228,482口。
美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，最新一周，投机者持有棉花期货和期权净多头头寸下降至73,313口，因棉花价格仍在之前一周触及的一个月低位附近呈区间走势。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
特雷莎梅周二的讲话将强调，英国人应当在保护和加强工人权利等共同目标方面团结起来。 欧元兑英镑 涨0.9%至0.8827英镑，英镑兑日圆 跌1.4%至137.65日圆。 日圆全线走强，美元兑日圆 小跌0.2%至114.30日圆，向上周低点113.75回落。 “‘硬退欧’引发的避险情绪推低美元/日圆，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示。
上周，易盛农期指数窄幅波动，周初小幅上涨，下半周回吐涨幅，全周涨跌不明显。目前，易盛农期指数处于弱反弹走势中，本周若转跌，将重回探底过程中，截至1月13日，易盛农期指数报收于1,184.64点，全周微升0.48%。
路透北京1月16日 - 人民日报周一刊登署名文章称，等值5万美元的年度购汇总额满足了绝大多数个人的用汇需求，购汇年度总额保持相对稳定，有利于稳定预期；从根本上说，人民币稳定来自中国稳定的基本面和稳健的政策面。