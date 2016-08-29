纽约期市：期棉跌至七周最低水准，因西德克萨斯降水

路透8月29日 - 期棉周一跌至七周最低水准，受西德克萨斯降雨拖累，交易商等待美国农业部的周度作物生长数据。

期棉下跌，完全因为美国最大棉花产区西德克萨斯降雨，这是棉花生长良好的必要条件，Varner Brokerage总裁Rogers Varner表示。

12月棉花期货 收跌1.08美分，或1.59%，报每磅66.95美分，交易区间为66.60-68.14美分。

期货市场总成交量增加439口，至16,570口。数据显示，前一交易日未平仓合约增加2,302口，至228,482口。

美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，最新一周，投机者持有棉花期货和期权净多头头寸下降至73,313口，因棉花价格仍在之前一周触及的一个月低位附近呈区间走势。(完)

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