加拿大股市：小幅收涨，能源股下跌部分抵销银行股和矿业股上涨带来的提振

路透多伦多8月29日 - 加拿大主要股指周一上涨，但升幅不及美国股市，投资者押注美国将不久加息，且油价下跌重压商品股权值较重的加拿大股指。

加拿大金融股升幅最前，因投资者认为叶伦等美国联邦储备理事会(美联储/FED)决策者讲话中传递出的信号显示出美国经济的韧力。美国是加拿大主要贸易伙伴。

多伦多证交所S&P/TSX综合股指 收涨42.13点，或0.29%，报14,682.01点。

Edward Jones加拿大市场策略师表示，美联储准备加息之际，加拿大央行则可能减息或维持利率不变，高收益的加拿大股票可能仍受到青睐。

能源股下跌0.2%，因油价下滑，因市场对中东地区产量急速攀升持谨慎态度，且美国短期内升息的臆测提振美元。