加拿大股市：小幅收涨，能源股下跌部分抵销银行股和矿业股上涨带来的提振

《全球汇市》英镑下滑至三个月低点，受“硬退欧”担忧拖累
路透东京/悉尼1月16日 - 亚洲汇市周一盘初，英镑跳水至三个月低点，此前有关英国政府准备从欧盟“硬”退出的报导，使得投资者对这一事件影响的担忧卷土重来。
路透多伦多8月29日 - 加拿大主要股指周一上涨，但升幅不及美国股市，投资者押注美国将不久加息，且油价下跌重压商品股权值较重的加拿大股指。
加拿大金融股升幅最前，因投资者认为叶伦等美国联邦储备理事会(美联储/FED)决策者讲话中传递出的信号显示出美国经济的韧力。美国是加拿大主要贸易伙伴。
多伦多证交所S&P/TSX综合股指 收涨42.13点，或0.29%，报14,682.01点。
Edward Jones加拿大市场策略师表示，美联储准备加息之际，加拿大央行则可能减息或维持利率不变，高收益的加拿大股票可能仍受到青睐。
能源股下跌0.2%，因油价下滑，因市场对中东地区产量急速攀升持谨慎态度，且美国短期内升息的臆测提振美元。
十大类股中有五种收高。金融股上涨0.5%，材料股上升1.2%。(完)
路透东京/悉尼1月16日 - 亚洲汇市周一盘初，英镑跳水至三个月低点，此前有关英国政府准备从欧盟“硬”退出的报导，使得投资者对这一事件影响的担忧卷土重来。
路透台北1月16日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期1,439亿台币。
--监管部门权威人士发布数据，去年全年券商承销公司债券发行额累计3.17万亿元人民币，同比增长47%，全年共发行2,454只公司债。中信建投、国泰君安 、中信证券 等荣登公司债承销商前三名。