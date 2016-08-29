《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月29日

《全球汇市》英镑下滑至三个月低点，受“硬退欧”担忧拖累
路透东京/悉尼1月16日 - 亚洲汇市周一盘初，英镑跳水至三个月低点，此前有关英国政府准备从欧盟“硬”退出的报导，使得投资者对这一事件影响的担忧卷土重来。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 94.88 -0.18 -0.19 2512687 京东 25.61 -0.18 -0.70 5313360 新浪 75.05 +1.59 +2.16 1845645 搜狐 41.98 +1.74 +4.32 828968 网易 213.57 -4.14 -1.90 931964 百度 173.65 +0.18 +0.10 1655239 台湾 台湾积体电路 28.70 +0.06 +0.21 743353 联电 1.87 -0.02 -1.06 317021 日月光 6.06 +0.00 +0.00 116258 硅品精密 7.42 -0.07 -0.93 135569 和信超媒体 2.55 -0.03 -1.16 7577 友达 4.01 -0.04 -0.99 232955 中华电信 36.18 -0.17 -0.47 54676 台湾国际航电 50.17 -0.03 -0.06 1487947 香港 中国移动 62.21 +0.50 +0.81 232218 中国联通 11.49 -0.10 -0.86 94051 中国电信 52.22 -0.05 -0.10 11199 中芯国际 5.75 +0.41 +7.68 93737 电讯盈科 6.21 -0.15 -2.30 6662 (完)
路透东京/悉尼1月16日 - 亚洲汇市周一盘初，英镑跳水至三个月低点，此前有关英国政府准备从欧盟“硬”退出的报导，使得投资者对这一事件影响的担忧卷土重来。
路透新加坡1月16日 - 油价周一小升，受美元走软以及石油输出国组织(OPEC)和其他产油国将遵守减产协议预期的支撑。 0035GMT，布兰特原油期货 上涨0.10美元至每桶55.55美元。 美国原油期货 上升0.09美元至52.46美元。
路透台北1月16日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期1,439亿台币。