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亚洲 | 2016年 8月 30日 星期二 06:31 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月29日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          94.88    -0.18    -0.19   2512687
    京东                25.61    -0.18    -0.70   5313360
    新浪              75.05    +1.59    +2.16   1845645
    搜狐              41.98    +1.74    +4.32    828968
    网易             213.57    -4.14    -1.90    931964
    百度             173.65    +0.18    +0.10   1655239
    
    台湾
    台湾积体电路       28.70    +0.06    +0.21    743353
    联电                1.87    -0.02    -1.06    317021
    日月光              6.06    +0.00    +0.00    116258
    硅品精密           7.42    -0.07    -0.93    135569
    和信超媒体         2.55    -0.03    -1.16      7577
    友达                4.01    -0.04    -0.99    232955
    中华电信           36.18    -0.17    -0.47     54676
    台湾国际航电      50.17    -0.03    -0.06   1487947
    
    香港
    中国移动           62.21    +0.50    +0.81    232218
    中国联通           11.49    -0.10    -0.86     94051
    中国电信           52.22    -0.05    -0.10     11199
    中芯国际            5.75    +0.41    +7.68     93737
    电讯盈科         6.21    -0.15    -2.30      6662
    (完)

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