日韩经济指标预测--8月30日-9月6日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月30日当周 8月29日(一) 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 7月 -0.9% -2.2% 所有家庭支出(较前月) +1.1% -1.1% 2330 日本求才求职比 7月 1.38 1.37 失业率 3.1% 3.1% 2350 日本零售销售(较上年同期) 7月 -0.9% -1.4% 8月30日(二) 2100 韩国央行制造业景气判断指数 9月 -- 71 2300 韩国工业生产(较上年同期) 7月 +0.3% +0.8% 工业生产(较前月) -0.6% -0.2% 服务业产出(较前月) -- +1.0% 2350 日本工业生产 7月初值 +0.8% +2.3% 一个月预估值 -- +2.4% 两个月预估值 -- +2.3% 8月31日(三) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 7月 -- -2.4% 房屋开工(较上年同期) +7.4% -2.5% 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 +0.2% +0.1% (较上年同期) +0.75% +0.7% 2300 韩国经常帐收支(亿美元) 7月 -- 盈余114.3 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超4,331 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超2,296 2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第二季 -- +4.2% 9月1日(四) 0000 韩国出口(较上年同期) 8月初值 +0.6% -10.3% 进口(较上年同期) -3.3% -13.6% 贸易收支(亿美元) -- 顺差76 0130 韩国日经/Markit制造业PMI 8月 -- 50.1 0200 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 8月 -- 49.6 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 -- +0.7% (较上年同期) -- +3.2% 9月2日(五) 0500 日本消费者信心指数 8月 -- 41.3 9月5日当周 9月5日(一) 0000 日本加班工资 7月 -- -0.1% 9月6日(二) 暂无重要经济指标公布(完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结