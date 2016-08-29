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亚洲 | 2016年 8月 30日 星期二 07:13 BJT

****澳新经济指标预测--8月30日-9月6日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                      公布时段     预估值      前值   
 
        
    8月30日当周    
    
    8月30日(二)
    0130 澳洲建筑许可                              7月        持平      -2.9%
         澳洲民间房屋建筑许可                      7月         --       -2.3%
    
    8月31日(三)    
    0100 澳洲HIA新屋销售(较前月)                   7月         --       +8.2%
    0100 新西兰国民银行(NBNZ)企业展望指数          8月         --       16.0%
                             企业活动指数                      --       31.4%
    0130 澳洲民间部门信贷                          7月        +0.4%     +0.2%
             房屋信贷                                          --       +0.5%   
 
    2245 新西兰贸易条件(较前季)                   第二季       --       +4.4%


    8月31日-9月1日
    2330 澳洲AIG制造业指数                         8月         --        56.4
    
    9月1日(四)
    0130 澳洲资本支出(较前季)                     第二季      -4.2%     -5.2%
              建筑资本支出(较前季)                             --       -7.9%
              厂房/机械设备资本支出                            --       -0.5%
    0130 澳洲零售销售(较前月)                      7月        +0.3%     +0.1%
    
    9月2日(五)
    暂无重要经济指标公布
    
    9月5日当周 
    
    9月4-5日
    2330 澳洲AIG服务业指数                          8月        --       53.9
    
    9月5日(一)
    0030 澳洲MI通胀指标(较前月)                     8月        --         --
    0130 澳洲企业库存                             第二季       --       +0.4%
             企业总获利                                        --       -4.7%
             企业税前获利                                      --      -15.1%
    0130 澳洲ANZ报纸招聘广告                        8月        --      -12.6%
                网络招聘广告                                   --       -0.7%

    9月6日(二)
    0130 澳洲经常帐收支(亿澳元)                   第二季       --      赤字208.0
           净出口对GDP的贡献率                                 --       1.10%
    0430 澳洲央行利率决定                           9月        --       1.50%
    2245 新西兰制造业销售                         第二季       --       -1.2%
        
    9月6-7日
    2330 澳洲AIG建筑业指数                          8月        --       51.6(完)

  
  
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大             日本与韩国         
    欧洲                     澳洲与新西兰       
    中国                       台湾               

    已公布经济指标一览
    美国                     日本               
    欧洲                     韩国               
    中国                       香港               
    澳洲                    台湾               

 (整理 王琛)

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