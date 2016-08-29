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亚洲 | 2016年 8月 30日 星期二 07:46 BJT

金砖国家：8月29日股汇市收盘纵览

路透8月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月29日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘下跌0.6%，报895.97点。

中国股市：沪综指近收平，大盘反弹量能不足维持横向震荡

中国汇市：人民币震荡收跌至逾一个月新低，美加息预期升温午盘购汇增强

香港股市：收跌0.4%，美联储主席叶伦暗示今年仍有可能加息

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘上涨1.55%，报58,610.391点。淡水河谷等绩优股上涨，提振大盘。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.2315/23，上日收报3.2713/19。

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南非股市：指标Top-40指数 收盘上涨0.23%，报46,912.46点；大盘综合指数 收盘上涨0.11%，报53,563.93点。兰特走软，使得大部分营收来自海外的南非企业受益。

南非汇市：兰特走软，因美国升息预期增强推升美元

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印度股市：收高，扭转连续两日下跌局面。BSE指数 收盘上涨0.43%，报27,902.66点；NSE指数 收盘上涨0.41%，报8,607.45点。

印度汇市：卢比兑美元 收报67.1675/67.1775，上日收报67.0575/67.0675。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌1.17%，报962.08点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌1.27%，报499.57点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.17%，报64.75；卢布兑欧元 升值0.2%，报72.463。(完) (整理 张涛；审校 张若琪)

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