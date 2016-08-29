金砖国家：8月29日股汇市收盘纵览

《全球汇市》英镑下滑至三个月低点，受“硬退欧”担忧拖累

路透东京/悉尼1月16日 - 亚洲汇市周一盘初，英镑跳水至三个月低点，此前有关英国政府准备从欧盟“硬”退出的报导，使得投资者对这一事件影响的担忧卷土重来。