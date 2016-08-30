美国与加拿大经济指标预测--8月30日-9月6日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月29日当周 8月30日(二) 1230 加拿大经常帐收支(亿加元) 第二季 赤字205 赤字167.7 1230 加拿大工业产品价格(较前月) 7月 -0.1% +0.6% (较上年同期) -- -0.8% 1230 加拿大原材料价格(较前月) -1.2% +1.8% (较上年同期) -- -9.0% 1300 美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数(较前月)6月 -0.1% -0.1% 未经季节调整房价指数(较前月) -- +0.9% 房价指数(较上年同期) +5.2% +5.2% 1400 美国消费者信心指数 8月 97.0 97.3 1430 美国达拉斯联储服务业营收指数 8月 -- 10.3 8月31日(三) 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 530.1 抵押贷款再融资指数 -- 2,355.2 1215 美国ADP民间就业岗位变动(万个) 8月 增加17.5 增加17.9 1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 6月 +0.4% -0.6% (较前季) 第二季 -- +0.6% GDP环比年率 -1.5% +2.4% 1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 8月 54.0 55.8 1400 美国成屋待完成销售(较前月) 7月 +0.6% +0.2% 9月1日(四) 1130 美国Challenger企业计划裁员岗位(个) 8月 -- 45,346 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月27日当周 26.5 26.1 四周均值(万人) -- 26.4 续请失业金人数(万人) 8月20日当周 214.5 214.5 1230 美国单位劳工成本 第二季修正值 +2.1% +2.0% 非农业生产率 -0.6% -0.5% 1330 加拿大RBC经季调制造业采购经理人指数(PMI) 8月 -- 51.9 1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 8月终值 -- 52.1 1400 美国建筑支出(较前月) 7月 +0.5% -0.6% 1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 8月 52.0 52.6 投入物价分项指数 54.5 55.0 就业分项指数 49.6 49.4 新订单分项指数 -- 56.9 1730 美国汽车销量年率(万辆) 8月 1,728 1,788 9月2日(五) 1230 美国非农就业岗位(万人) 8月 增加18.0 增加25.5 民间就业岗位(万人) 增加17.7 增加21.7 制造业就业岗位(万人) 持平 增加0.9 政府部门就业岗位(万人) -- 增加3.8 失业率 4.8% 4.9% 平均时薪(较前月) +0.2% +0.3% 每周平均工时 34.5 34.5 劳动力就业参与率 -- 62.8% 1230 美国国际贸易收支(亿美元) 7月 逆差427 逆差445 1230 加拿大贸易收支(亿加元) 7月 逆差32.5 逆差36.3 出口(亿加元) -- 413.9 进口(亿加元) -- 450.2 1230 加拿大劳动生产率(较前季) 第二季 -0.4% +0.4% 1345 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数 8月 -- 721.1 1400 美国工厂订单(较前月) 7月 +2.0% -1.5% 扣除运输的工厂订单(较前月) -- +0.4% 耐久财(耐用品)订单(较前月) 7月修正值 -- +4.4% 扣除运输的耐久财订单(较前月) -- +1.5% 扣除国防的耐久财订单(较前月) -- +3.8% 扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) -- +1.6% 9月5日当周 9月5日(一) 暂无重要经济数据公布。 9月6日(二) 1345 美国Markit服务业采购经理人指数(PMI) 8月终值 -- 50.9 综合PMI -- 51.5 1400 美国就业趋势指数 8月 -- 128.3 1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 8月 55.7 55.5 企业活动分项指数 -- 59.3 就业分项指数 -- 51.4 新订单分项指数 -- 60.3 投入物价分项指数 -- 51.9(完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 张荻；审校 张若琪)