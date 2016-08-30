《中国报摘》--中国证券报8月30日

中国电力：2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%--能源局
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一发布，2016年，全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%，第三产业用电量增速达11.2%。
* 头版头条:
--环境保护税法草案周一提请全国人大常委会首次审议，草案提出在中国开征环境保护税。财政部部长楼继伟在对草案的说明中称，本次立法是按照“税负平移”的原则，将现行排污费制度向环保税制度转移。
* 其他:
--上市券商2016年半年度报告披露完毕，整体看业绩同比降幅较大。26家上市券商实现中期营业收入总计1,070.72亿元人民币，实现归属母公司股东的净利润401.33亿元。其中，中信证券 上半年实现净利润52.42亿元，稳居证券行业盈利首位。
--中国证券投资基金业协会发布通知，将在私募行业开展为期一个月的自查自纠活动，对资金安全性、运作合规性以及已发生违法违规事件的薄弱环节进行抽查。
--国家发改委印发《贵州内陆开放型经济试验区建设实施方案》指出，争取到2020年，试验区以大数据、大健康、大旅游、大生态为核心的现代产业体系基本形成，基本建成以投资贸易便利化试验区、现代产业发展试验区和开放式扶贫试验区“三位一体”的内陆开放型经济试验区。
--民生银行 上半年实现净利润272.23亿元，同比增1.66%。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 徐永; 审校 张喜良)
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一发布，2016年，全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%，第三产业用电量增速达11.2%。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0586 1.0641 -0.52 +0.69 1.0513 美元/日圆 114.22 114.51 -0.25 -2.27 116.87 欧元/日圆 120.91 121.83 -0.76 -1.81 123.14 美元/瑞郎 1.0129 1.0083 +0.46 -0.48 1.0178 英镑/美元 1.2040 1.2176 -1.12 -2.40 1.2336 美元/加元 1.3150 1.3111 +0.30 -2.08 1.3430 美元/离岸人民币 6.8620 6.8456 +0.24 -1.59 6.9726 澳元/美元
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