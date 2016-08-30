《中国报摘》--中国证券报8月30日

* 头版头条:

--环境保护税法草案周一提请全国人大常委会首次审议，草案提出在中国开征环境保护税。财政部部长楼继伟在对草案的说明中称，本次立法是按照“税负平移”的原则，将现行排污费制度向环保税制度转移。

* 其他:

--上市券商2016年半年度报告披露完毕，整体看业绩同比降幅较大。26家上市券商实现中期营业收入总计1,070.72亿元人民币，实现归属母公司股东的净利润401.33亿元。其中，中信证券 上半年实现净利润52.42亿元，稳居证券行业盈利首位。

--中国证券投资基金业协会发布通知，将在私募行业开展为期一个月的自查自纠活动，对资金安全性、运作合规性以及已发生违法违规事件的薄弱环节进行抽查。

--国家发改委印发《贵州内陆开放型经济试验区建设实施方案》指出，争取到2020年，试验区以大数据、大健康、大旅游、大生态为核心的现代产业体系基本形成，基本建成以投资贸易便利化试验区、现代产业发展试验区和开放式扶贫试验区“三位一体”的内陆开放型经济试验区。