《香港报摘》--经济日报8月30日

全球金融：安联首席经济顾问称美元强劲升值是2017年最大风险

路透香港1月16日 - 安联首席经济顾问伊尔艾朗(Mohamed El-Erian)周一表示，2017年全球经济成长速度有可能快于预期，但许多不确定因素的存在仍可能影响到经济扩张，而美元快速升值就是其中最大的风险。