《香港报摘》--经济日报8月30日

全球金融：安联首席经济顾问称美元强劲升值是2017年最大风险
路透香港1月16日 - 安联首席经济顾问伊尔艾朗(Mohamed El-Erian)周一表示，2017年全球经济成长速度有可能快于预期，但许多不确定因素的存在仍可能影响到经济扩张，而美元快速升值就是其中最大的风险。
**头版头条**
--再有新盘加价，由中国海外 发展的九龙“启德1号”一期首度加推190伙单位，个别单位提价4%。
**其他**
--普拉达（PRADA） 主席Carlo Mazzi称，随着大中华区近月销售回暖，集团逐步加强网上销售和成本控制，最快可于2017年收益和盈利都可重拾增长。
--安踏体育 主席兼首席执行官丁世忠指，赞助奥运所需服装有关费用将在下半年入帐，预料全年广告及宣传开支维持约13%水平。
--人保 管理层表示，过去数年已改变投资组合并降低风险，预期下半年投资收益会较上半年改善。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 曾祥进)
路透香港1月16日 - 安联首席经济顾问伊尔艾朗(Mohamed El-Erian)周一表示，2017年全球经济成长速度有可能快于预期，但许多不确定因素的存在仍可能影响到经济扩张，而美元快速升值就是其中最大的风险。
路透北京1月16日 - 据新华社报导，中国国务院近日印发促进移动互联网健康有序发展的意见称，将引导多元化投融资市场发展，积极稳妥推进电信市场开放，推动形成多种资本成分和各类市场主体优势互补、相互竞争；开放民间资本进入基础电信领域竞争性业务。
路透上海1月16日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 基础货币(万 -- 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 28.91(0.10%) 27.92(-2.98%) 亿) M2(万亿) 155.01(11.3%) 153.04(11.4%) 151.95(11.6%) 151.64(11.5%) 151.10(11.4%) 149.