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亚洲 | 2016年 8月 30日 星期二 08:27 BJT

《香港报摘》--经济日报8月30日

**头版头条**

--再有新盘加价，由中国海外 发展的九龙“启德1号”一期首度加推190伙单位，个别单位提价4%。

**其他**

--普拉达（PRADA） 主席Carlo Mazzi称，随着大中华区近月销售回暖，集团逐步加强网上销售和成本控制，最快可于2017年收益和盈利都可重拾增长。

--安踏体育 主席兼首席执行官丁世忠指，赞助奥运所需服装有关费用将在下半年入帐，预料全年广告及宣传开支维持约13%水平。

--人保 管理层表示，过去数年已改变投资组合并降低风险，预期下半年投资收益会较上半年改善。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 曾祥进)

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