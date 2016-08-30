《香港报摘》--其他报纸重要消息8月30日

**明报**

--沽空研究机构Emerson Analytics对华瀚 再度质疑华瀚虚构从子公司赚取的收入以及子公司拥有权亦不属于华瀚，华瀚发公告指Emerson提供的资料有偏颇及产生严重误导。华瀚的股价收升1.8%。

--周生生 预期下半年经营环境不会有改善，计划减少香港分店面积，中国内地则计划新增22间分店。

**星岛日报**

--新鸿基地产 旗下一田百货首次进驻港岛区，明年首季开业，挑战永旺百货 及利福国际 旗下崇光等百货龙头地位。一田百货署理行政总裁黄思丽公布，一田明年将增设三间分店，分别位于港岛、葵芳及将军澳，硬件投资额介乎1-1.5亿港元。

**苹果日报**

--由蚂蚁金服、平安保险 及腾讯 等联手成立的众安保险拟于12-18个月内上市，地点倾向在香港。

--绿城中国 行政总裁曹南舟称，为防御内地调控风险，会争取信托、基金等金融牌照，亦不排除购买内地非上市银行的股权，为公司营运提供持续且低廉的资金。

**东方日报**

--比亚迪股份 董事长兼总裁王传福称，有信心实现今年全年售出12万辆新能源汽车的目标下限，公司会加大推销及提升产品应对上海削减新能源车补贴。

--中银航空租赁 截至6月底止半年利润2.12亿美元，按年增加23.8%，因机器及设备折旧开支减少。

**文汇报**

--电子支付终端解决方案供应商--百富环球 公布，将通过印度Airpay公司与Bank of Maharashtra银行在印度市场上推出创新支付服务。

--经营“吉野家”餐厅品牌的合兴 ，其执行董事兼行政总裁洪明基表示，公司下半年将会开设规模相对较小的店舖，投放资源予外卖服务和O2O营销策略，冀下半年店舖数目净增20间。（完）

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