港报财经评论：美日息率倘背驰，沽定日圆等出招--信报8月30日

美日息率倘背驰 沽定日圆等出招/ 习广思

美国Jackson Hole全球央行年会闭幕，联储局主席耶伦和副主席费希尔（Stanley Fischer）似在「唱双簧」，调高了市场对加息的预期。另一边厢，日本央行行长黑田东彦却表明通胀尚未达标，央行将毫不犹豫地采取更多量化宽松措施；日圆应声急跌至102水平。美日央行政策倘若各走极端，将是沽日圆的好机会，然而，根据两大央行负责人的前科，暂未能确认以上想法。

黑田东彦表示，近期日本通胀率下滑，或许表明通胀预期尚未锁定在央行的2%目标水平，央行将毫不犹豫地采取更多量化宽松措施，或进一步调低负利率。他说，日央行在量化宽松及负利率政策之间，拥有极其强大的政策计划，但承认渐多迹象显示，虽然央行大规模买债并采用负利率，但自2014年油价大跌以来，日本通胀预期尚未回升。黑田东彦强调，尽管日本经济增速不算快，但仍高于潜在水平。

具体而言，现在三大方面的政策，均有宽松的空间，即日本央行政策中的量化、质化及利率三方面。日央行将慎重考虑如何更好地使用这些政策来达到通胀的目标，并将继续仔细监控经济活动和物价面临的风险。

黑田东彦表示，价格稳定是政策最主要的目标，日央行有责任将通胀预期推高至稳定的目标，并且真正地达到；因此，在接下来的政策会议中，将继续审慎地考虑行动的风险和通胀的情况。如有必要，会毫不犹豫地采取额外措施。

由于日央行在购买国债方面已经技穷，最快明年将无债可买，上周邓普顿新兴市场团队执行主席麦朴思预言，「直升机撒钱」很可能成为事实。

根据「光头神探」麦朴思的理据，日央行的货币宽松措施并没有提振经济，而只是刺激居民更多储蓄，加上日圆升值，日央行将不得已采用他们曾经否定的政策，第一个选项毫无疑问就是「直升机撒钱」，把钱直接交给消费者。

由于日式QE再行下去已到了尽头，日央行一定要以新方式进行，否则到明年无债可买后，QE亦将无以为继，到时单单是无新「水喉」已经可以令日圆狂升，日央行于是陷入两难局面，不放水固然大件事，但推行「直升机撒钱」，一旦通胀失控或发展出意料之外的结果，也是「大剂」。

现在最有可能出现的新政策，或许是由日本政府大规模推行财政刺激，包括基建及公营开支增加，同时以「印钱」方式发行新债由央行购买。这绝对是「直升机撒钱」的手段之一；不过，大兴土木兴建「大白象」，日后又何尝不是要为这些无效益开支「埋单」。

由于联储局已经表明利率已有条件向上调，只差到底是9月还是12月公布。今年联储局有几次加息机会，先是「睇埋中国」，接着因要预埋「英国脱欧」，以致无法顺利推行。现在能影响全球大势的不明朗事件，只余下美国总统大选，被视为最大威胁的共和党总统参选人特朗普，似乎难言胜算，因此美日两大央行的政策理应各走各路。

当然耶伦是传统鸽派，日后美国即使加息，相信亦只会温和进行。黑田东彦亦试过「弹弓手」，今年4月底的央行会议，经一轮放风加码放水后，却最终无搞作。可见，两大央行掌门未必信得过。

假如两大央行一个放水一个收水，日圆强势未必可以持续，这个影响亚洲金融市场的重要货币，后市仍有待观察。笔者相信日圆若跌穿105水平，应可确立日圆中期弱势，届时有利区内股市。

至于港股，昨天跌幅有限，市场成交继续缩减，期指结算后，还看本周美国非农就业数据。讲到尾，港股的最大顾忌仍是美息。（完）

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