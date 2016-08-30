港报财经评论：中国通号不愁增长--经济日报8月30日

中国通号不愁增长/ 林瑞芬

今天（30日）为期指结算日，结算后方明9月前路。中期拣股为上，其中，中国通号 可取。

恒指 昨收报22,821点，跌88点或0.4%；国指 收报9,497点，跌52点或0.6%，大市成交额541亿港元。

中国政府新的铁路网规划，将「四横四纵」的总体规划提升至「八横八纵」，加上内地政府致力打造中国制造产品出海，中、长期内地铁路相关业务的收入增长确认性是不用怀疑。只是铁路设备股份，中长綫的发展空间大，但毛利率起伏，常造成股价走势的起落，投资者于每半年业绩中仔细剖析，以判断大形势。中车时代电气 毛利率按年下降1.6个百分点至37.9%。然而，中国通号则有好表现。

中国通号在最新公布的业绩显示，截至2016年6月底止，上半年营业额143.5亿元人民币，按年提升22%；净利润16亿元，同比提升41%。期内，设计集成和系统交付业务毛利率分别按年提升2.7个百分点和1.5个百分点，在核心业务毛利率持续提升底下、规模效应令管理费用率下降（下降0.8个百分点）以及IPO后利息收入的增加帮助下，公司提升净利润率至11.2%，按年增长1.5个百分点，利润率攀升，投资者满意。分项业务毛利而言，铁路业务毛利率从2015上半年的28.7%上升至2016上半年的31.8%，据解释是由于公司采用集中采购系统和合并同类的子公司以避免内部价格竞争，导致供应链的议价能力改善所致。公司正积极以零部件自给率提升手法，以及扩大生产效率来提升毛利率，成效待验明。

光大及招商证券均认为，下半年公司的利润率续有望维持升势。公司管理层已指引，2016年度下半年营业额增长25%至30%，较上半年度的22%有所提升，是因为铁路行业旺季一般在下半年。上半年度，公司新签的合同额253.7亿元，按年提升37.1%；其中城轨交通市场新定单增长达50%。根据《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》，2016至2018年三年内，城市轨道交通将安排投资1.6万亿元，远超「十二五」期间五年的1.2万亿元的投资规模，此范畴确是最大的明朗地。光大证券预料全年计，中国通号整体的新签定单仍可保持30%左右的增长。此外，中国通号截至2016年6月底止，手头定单共435亿元，大约是2015年的1.8倍，饱满的在手定单亦可为公司业绩的稳健增长提供坚实动力。

此外，中国通号的技术含金量高，有利保持利润率优势。公司目前拥有自主研发和与阿尔斯通合资的卡斯柯两家地铁通信讯号品牌，市场占有率50%。招商证券认为，中国通号盈利能力持续提升是充分体现了公司此方面的技术垄断优势和超强的竞争力。预计2015至2019年地铁固定资产投资复合增长率将达到21.4%，同时新铁路规划给公司长期铁路业务发展提供更大市场空间，而由于利润确认时点差异，对通信讯号需求于2015至2016年收入增速有望达到40%至50%。此外，地铁目前亦为快速扩张阶段，随着国产替代的加快，中国通号的市场占有率有机会进一步增加。

海外业务而言，中国通号上半年度录得的海外市场营业额虽占整体的2.8%，但按年增长达211%，至4.06亿元，这主要得益于巴勒斯坦及印度市场两个项目定单的签署。

未来突破点而言，就有高铁通信讯号、普铁提速讯号系统升级、地铁通信讯号业务和旧綫路升级需求，多的是。事实上，中国去年击败日本取得的印尼首都雅加达至第四大城市万隆的高速铁路项目（简称「雅万高铁」），近日获得全綫建设许可证，象征中国内地高铁产业全产业链终于能顺利「走出去」。以中国通号于海外业务的手头定单高达14亿元的基础预期，未来持续增长可期。

综合券商预测中国通号2016及2017年度每股盈利表现如下：光大证券预计分别为0.37元及0.45元；野村预计分别为0.36元及0.40元；招商证券预计分别为0.37元及0.46元；摩根大通预计分别为0.34元及0.42元；瑞银证券预计分别为0.32元及0.40元；摩根士丹利预计分别为0.34元及0.40元；中金预计分别为0.35元及0.42元；银河国际预计分别为0.33元及0.39元。

最后，综合券商给予中国通号的目标价如下：光大证券调升目标价至6.05港元；摩根大通调升目标价至6.50港元，与瑞银看齐，中金看6.58港元，也是接近水平。摩根士丹利则看6.80港元，最牛的为招商证券，给予中国通号目标价7.87港元。配合附图所示，中期阻力6.00港元，后市如能有效突破挑战高位近6.80港元，是接近券商平均目标价水平，候低吸，以5.20港元止蚀。（完）

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