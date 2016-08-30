港报社评：美延迟加息乏藉口，港楼市升温须提防--信报8月30日

美国联邦储备局主席耶伦上周五在杰克逊霍尔（Jackson Hole）央行年会上指出，美国劳工市场转强，经济持续温和增长，加息理据近月已告增强。

此话虽清楚揭示联储局年内调高利率的意向，但由于耶伦并未明言加息确实时机，美股起初「鹰」当「鸽」炒，道指上周五一度升逾百点。就在投资者以为美股能以强势结束一周交易之际，联储局副主席费希尔「唔讲嗰句都讲埋」，指耶伦的发言与美国最快九月加息若合符节。此话一出，市场对联储局早至下月并于年内加息两次的预期马上升温，美股掉头回落，美滙指数亦借势反弹。受联储局正副主席言论影响，港股周一偏软，恒指收报二二八二一点，跌八十八点。

联储局决策高层有「鹰」有「鸽」，而忽「鹰」忽「鸽」者亦大不乏人。我们在八月二十六日社评便提及，联储局官员对「中性利率」（Neutral Rate）的预期正在下降，除了代表未来加息空间缩小，还意味以利率调控经济的局限大增。沿此路进，耶伦最稳妥的选择是既让市场对加息有所准备，又不把话说得太死。事实证明，耶伦在央行年会上的发言与我们的看法一致；始料不及的是，费希尔插上一嘴，强化了市场对联储局九月加息的预期。

必须一提的是，「中性利率」下行成为今年央行年会热门论题，而三藩市联储银行总裁威廉斯早在Jackson Hole开幕前已公开主张联储局调高目前百分之二的通胀目标，为抗衡下一次经济衰退预留弹药。

威廉斯之言，大有透过调高通胀目标激发企业和消费者的通胀预期，为名义（nominal）利率上升创造条件之意。此一构想背后逻辑不难明白：美国对上三次经济衰退，联储局分别减息六厘七五、五厘半和略超五厘。时移世易，在当前超低息环境中，联储局以调控利率刺激经济的空间大受掣肘。基于名义利率乃实质（real）利率与通胀率之和，联储局调高通胀目标若确实能收推高通胀之效，那么决策者便可以在不影响实质利率的前提下加息，为一旦衰退来临以减息刺激经济「储子弹」。

听起来有点复杂，但假设通胀率为百分之四，名义利率比通胀率高一个百分点（即五厘），在这种情况下，实质利率虽只有一厘，但联储局若决定以利率手段调控经济，那便等于联储局有多达五厘的减息空间（假设负利率并非政策选项）。实际操作得视乎经济和通胀情况而定，比如一旦出现滞胀怎么办，但威廉斯调高通胀目标的主张，明显针对眼前环境令联储局陷入加息与减息俱难的困局而发。

Jackson Hole是全球央行讨论政策框架和工具的场所，「学术味」难免浓一点。从实际决策着眼，市场和经济数据上的「风吹草动」，往往更具决定性。自美国去年十二月首次加息以来，联储局基于这样那样的原因一再延迟加息，这次决策者「实牙实齿」，会否又是「狼来了」？

我们认为，投资者尤其以持有物业和股票为主的港人，应该注意两件事：

一、联储局去年十二月底加息后，曾预期今年将合共调高利率四次，可是迄今仍纹风不动。所以如此，全因年初资金大举流出中国和其他新兴市场，而油价亦有再次寻底之兆，引发环球金融市场动荡。六月英国脱欧公投出现意外结果，联储局随即打消在六月或七月加息的念头。

反观现在，人民币和内地股市与去夏或今年初相比已趋稳定，资金且大规模回流新兴市场；说到油价，也逐步回升至接近五十美元这个产油国和耗油国皆可接受的水平。换句话说，联储局要再以上述理由拒绝加息，客观条件已难「配合」。

二、英国六月公投决定脱欧，全球股市经历短暂震荡后强力反弹，美股随即创出历史新高。在最「危」亦不过如此的思维驱使下，投资者变得「大安主义」（complacent），股债金滙各有捧场客之余，昔日不同资产类别此升彼跌的情况亦不复再见。假如美国加息步伐较预期快，美元在联储局与欧日货币政策背驰下走强，资金流向随时逆转，市场波动性势必剧增。

本港楼市近月转旺，一手细单位尤其受欢迎，银行按揭战再度激化。问题是，美国已缺乏继续延迟加息的藉口，本周五公布的就业数据一旦符合或胜于市场估算，九月调高利率的预期固然升温，押注联储局年内加两次息的「赌盘」肯定亦大增。这是本港投资者和准业主必须密切注视的。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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