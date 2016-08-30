港报社评：零售暖意乍现，多思新招助保温--经济日报8月30日

本港上月零售销售跌幅收窄，旅客与本地客消费乍现暖意，此固因本港经济环境没预计般差，更因商界积极促销，带动消费气氛。年底前零售业能否续趋暖，还须业界多思新招保温。

港府统计处昨公布，上月本港零售业销货额按年跌7.7%，虽然整体表现难言理想，惟相比6月的下跌8.9%，跌幅已见收窄。且若细看个别零售业环节，更可见无论旅客消费，以至本地消费，皆有乍现暖意的苗头。

如旅客消费方面，主攻游客生意的珠宝钟表销货值按年大跌26.2%，成拖累零售数据的主因，随着中央续大力反贪、内地经济放缓令内地客对奢侈品需求下降，本港珠宝钟表生意恐难见起色。惟相对「平民化」的消费品如服装、药粧等销情改善，应一定程度反映内地访港客量回升，对本港零售业正面帮助渐显现。

至于本地消费方面，以本地客为主要对象的家具消费，上月转跌为升6%，其他大宗消费如汽车，则由6月的按年大跌24.5%，大幅收窄至上月跌8.5%。此应显示本港失业率续低企在3.4%，加上近月本港股市、楼市有回暖迹象，为本地消费提供一定支撑。

此正正反映，在本港经济大环境并未如原先估计般糟糕下，只要访港旅客量见底甚至轻微增长，本港就业市场续平稳，以至资产市场能稳中向好，年底前的本港零售市道应有望审慎乐观。

惟同样不能忽略的是，7月零售数据稍见改善迹象，除得益于经济大环境，更因不少零售商为迎战淡风，在营销上多花心思，暑假期间的减价促销以至宣传推广活动，显较去年更积极。从上月零售数据的客观现实来看，这些促销活动，确为本港消费气氛，带来正面帮助。正因如此，本港零售市道能否持续好转，关键除看访港旅客量与本地就业情况等大环境表现，更端视商界能否拿出更多令顾客眼前一亮的营销策略，愿解开悭囊消费。尤其年底的传统零售旺季近在眼前，业界若要续保持市道趋暖的势头，进一步带动旺季销情，还看零售商户能否推出更多新噱头，助市道继续保暖甚至加温。

业界更应了解，因全球经济环境低迷，内地客消费模式转变等因素，本地零售业调整期难在一时三刻结束。只有继续提升产品与服务质量，并构思更多新点子刺激顾客购买意慾，才有望在淡市中突围。

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