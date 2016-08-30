台湾汇市：台币早盘止贬回升，因美元走弱惟外资汇出抑制台币升势

路透台北8月30日 - 台币兑美元 周二早盘止贬走升。交易员表示，受美元略为转弱及韩元走扬带动，早盘台币展开反弹行情，但在亚股普遍走涨之际，台股表现相对偏弱，加上外资进场买入美元，抑制台币升势。

他们指出，随美元走弱，台币开盘一度劲升，出口商则纷纷惜售美元，且因外资小幅汇出，使台币又回落到31.700以上；但在海外NDF方面，早盘无本金交割远期外汇(NDF)折价持续扩增，显示市场仍看升台币。

〞海外NDF折价比昨天扩大，台币偏升。〞一大型银行交易员说。

他表示，现在台币汇率很容易就一步到位，早盘主要反应美元走弱，开盘升破31.700整数价，出口商眼见台币再劲升，不再狂抛美元；〞可能要回到31.750附近，才有机会看到出口商出来卖美金。〞

另一大型商银交易员亦称，因出口商美元卖盘明显缩减，取而代之的是外资在市场上偏向买入美元，台币升幅随之缩减，〞美元走弱，早盘外资进来买蛮多(美元)的。〞

美元指数 报周二95.549，低于上日所及8月12日以来最高点95.834。 ；惟交易员指出，亚洲开盘后，美元兑亚币开始反弹，美元指数最高至95.756。

本地时间10:35，韩元兑美元 报1,119.4，上日收在1,125.0；台股加权指数 则涨0.06%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘扩增，显示市场看升台币；目前一个月美元/台币远汇 报31.590/31.610，上日收在31.600。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•31.680-31.800

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