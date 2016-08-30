芝加哥期市：小麦期货七日来首升，但涨势因供应充裕等因素受抑

主力玉米合约 持平，报每蒲式耳3.20-3/4美元，上日收跌1.3%。 美国农业部作物生长报告显示，玉米优良率为75%，持平前一周；大豆优良率为73%，略高于前一周的72% 。 全球最大的小麦进口国--埃及周日恢复了一项备受争议的小麦进口禁令，任何含麦角菌的小麦，即便带量 极微，也不得进入埃及。麦角菌是一种常见的谷物真菌。 以下是0133GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI 涨跌% 移动均值 CBOT小麦 398.50 1.50 +0.38% -5.96% 433.54 14 CBOT玉米 320.75 0.00 +0.00% -3.39% 336.92 20 CBOT大豆 966.50 2.25 +0.23% -0.92% 988.73 29 CBOT稻米 $9.73 $0.02 +0.21% -1.77% $9.99 30 美国原油 $47.09 $0.11 +0.23% -1.15% $44.37 55 汇率 欧元/美元 $1.117 -$0.002 -0.16% -0.22% 美元/澳元 0.7567 0.000 +0.00% +0.05% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 徐文焰/戴素萍 审校 王丽鑫/张若琪)