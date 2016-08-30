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货币新闻 | 2016年 8月 30日 星期二 10:30 BJT

芝加哥期市：小麦期货七日来首升，但涨势因供应充裕等因素受抑

主力玉米合约 持平，报每蒲式耳3.20-3/4美元，上日收跌1.3%。
    
    美国农业部作物生长报告显示，玉米优良率为75%，持平前一周；大豆优良率为73%，略高于前一周的72%
。 
    
    全球最大的小麦进口国--埃及周日恢复了一项备受争议的小麦进口禁令，任何含麦角菌的小麦，即便带量
极微，也不得进入埃及。麦角菌是一种常见的谷物真菌。

    以下是0133GMT报价：
    
        合约             价格     变动   涨跌%     两日       30日   RSI
                                                   涨跌%    移动均值
    CBOT小麦            398.50    1.50   +0.38%    -5.96%    433.54   14
    CBOT玉米            320.75    0.00   +0.00%    -3.39%    336.92   20
    CBOT大豆            966.50    2.25   +0.23%    -0.92%    988.73   29
    CBOT稻米             $9.73   $0.02   +0.21%    -1.77%     $9.99   30
    美国原油            $47.09   $0.11   +0.23%    -1.15%    $44.37   55
    汇率
    欧元/美元           $1.117 -$0.002   -0.16%    -0.22% 
    美元/澳元           0.7567   0.000   +0.00%    +0.05%

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 徐文焰/戴素萍 审校 王丽鑫/张若琪)

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