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市场报道 | 2016年 8月 30日 星期二 10:15 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--8月30日至9月6日

路透8月30日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，
均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)：
    
    
 公布日期         公布时   公司代码   事件名称
                  间                  
 2016年8月30日    AMC      HRB.N      Q1 2017 H & R Block Inc 
 2016年8月31日    12:00    BFb.N      Q1 2017 Brown-Forman Corp 
 2016年8月31日    AMC      CRM.N      Q2 2017 Salesforce.com Inc 
 2016年9月1日     BMO      CPB.N      Q4 2016 Campbell Soup Co 
 2016年9月1日     AMC      AVGO.OQ    Q3 2016 博通(Broadcom)
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

  
    全球重要经济事件一览表       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (整理 王颖；审校 徐文焰)

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