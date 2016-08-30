《美国上市公司业绩公布日程表》--8月30日至9月6日

欧元债市：DBRS降评消息推升意大利公债收益率，英退疑虑支撑德债
意大利银行业及债券市场的关联是投资者的一大忧虑。银行业掌握着大量政府债券，由于外界担心银行业在经济放缓的数年里增加了对坏帐的敞口，因此银行业受到冲击。
路透8月30日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明， 均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)： 公布日期 公布时 公司代码 事件名称 间 2016年8月30日 AMC HRB.N Q1 2017 H & R Block Inc 2016年8月31日 12:00 BFb.N Q1 2017 Brown-Forman Corp 2016年8月31日 AMC CRM.N Q2 2017 Salesforce.com Inc 2016年9月1日 BMO CPB.N Q4 2016 Campbell Soup Co 2016年9月1日 AMC AVGO.OQ Q3 2016 博通(Broadcom) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (整理 王颖；审校 徐文焰)
意大利银行业及债券市场的关联是投资者的一大忧虑。银行业掌握着大量政府债券，由于外界担心银行业在经济放缓的数年里增加了对坏帐的敞口，因此银行业受到冲击。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0586 1.0641 -0.52 +0.69 1.0513 美元/日圆 114.22 114.51 -0.25 -2.27 116.87 欧元/日圆 120.91 121.83 -0.76 -1.81 123.14 美元/瑞郎 1.0129 1.0083 +0.46 -0.48 1.0178 英镑/美元 1.2040 1.2176 -1.12 -2.40 1.2336 美元/加元 1.3150 1.3111 +0.30 -2.08 1.3430 美元/离岸人民币 6.8620 6.8456 +0.24 -1.59 6.9726 澳元/美元
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *遂宁柔刚投资 5 7 1/23簿记建档 -- AA 1/24-1/25 安信证券 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 嘉鱼县城镇建设 3 7 1/18簿记建档 -- AA- 1/19-1/20 广