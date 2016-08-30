台湾债市：10年券发行前交易殖利率盘初随美债走低，些许卖压出笼限缩跌幅

路透台北8月30日 - 台湾10年期公债105/11期 周二早盘发行前交易殖利率小跌。交易员指出，随美债殖利率回头收低，台债殖利率开低后稍有卖压出笼，使10年券收敛跌幅。

不过，交易员也说，美债需求畅旺，台债也不遑多让。虽然10年券105/11期发行前交易殖利率今日跌幅有限，不过各方多正常看待筹码清洗过程，并认为周五的此期公债标售不致有令人意外情况发生，初估殖利率料落在0.65%附近。

〞本来想等买券，但一直等都等不到。今年情况就是：愈等殖利率愈低。〞一位票券商交易员表示。

他们表示，105/11期公债在发行前交易的利率在0.6251-0.6830%之间震荡，初级市场标售结果预料会落在区间的中段--约0.65%左右，落在两边的可能性都不高。

另外一家大型证券商交易员则表示，上日105/11期殖利率虽上行，但是空单量却相应减少，可见市场对此期券没有追空的意愿。今日殖利率走低后，吸引部分多单调节，但成交落入清淡。

美国公债价格周一上涨，因海外投资者涌入市场购买公债，此前美债在上周五遭到抛售，指标10年期公债收益率升至自英国6月底公投意外决定退出欧盟以来的最高水平。指标10年期公债收益率收跌报1.566%。

交易员预估，今日10年券105/11期发行前交易殖利率主要区间在0.64-0.65%。

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