韩国金融市场：对美联储升息担忧缓解推动韩股上涨，韩元反弹

三星电子 涨逾1%，Lotte Fine Chemical 涨3.8%。
上涨和下跌个股分别有523档和262档。
韩元兑美元 扳回上日跌势，报1,119.1，较周一收盘的1,125.0涨0.5%。
三年期公债9月期货涨0.04点至110.94。
0217GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,119.1 1,125.0
日圆/韩元 10.9503/96 10.9789
韩国公债期货 * 110.94 110.90
韩国综合股价指数 2,049.21 2,032.35
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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(编译 孙茉莉/汪红英/张若琪 审校 戴素萍/许娜/刘秀红)