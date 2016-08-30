韩国金融市场：对美联储升息担忧缓解推动韩股上涨，韩元反弹

更新版 1-中国汇市：人民币小幅收升，特朗普就任在即市场观望气氛渐浓

* 人民币兑美元小幅收升，中间价亦小升 * 美元指数承压继续利好人民币 * 特朗普就任在即，市场观望气氛渐浓 * 大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期 周一小幅收涨，中间价亦小升 。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指 数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确 保汇价基本稳定。 他们并表示，由于特朗普持续在中美敏感区域制造话题，市场观望气氛渐浓，而中国监 管层的应对策略也会影响汇率走向，在这些不确定因素明确之前，市场料不会有趋势性走势 。 本周市场密切关注周二英国首相特雷莎梅伦敦讲话，周五中国公布2016年全年GDP和工 业、投资等重要宏观经济数据、以及同日的特朗普就职演说。 “这周市场头寸相对偏轻，明天有英国首相的讲话可能会公布是否‘硬’脱欧，20号特 朗普也会发表就职演说，他讲话前美元多头估计不会有太大反应。”一中资行交易员称。