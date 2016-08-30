台湾货币市场：短率持稳不变，资金偏宽月底效应不明显

* 跨月拆款利率未持续上调 * 短票、RP利率均未见走扬 记者 董永年 路透台北8月30日 - 台湾银行间拆款利率周二持稳。资金调度人士指出，月底将届，但今日跨月拆款利率 并未持续上调，市场资金供应仍相对充裕。 他们表示，票券商等拆入方多已避开月底落点，因此今日资金需求感觉变少，纵然大型龙头银行没有开门 ，但调度仍游刃有余。 〞大家缺口都小，今天没有拆款。〞一票券商交易员说。 另一商业银行资金调度人员称，今日市况仅有比上周稍紧一点，虽然银行端月底操作保守，但需求端缺口 似乎也有限。 本地时间14:20 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.730 31.801 台湾加权股价指数<.TWII 9,110.56 9,110.17 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.178% 0.176% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.177-0.230% 0.175-0.230% --一周拆款利率区间 0.180-0.270% 0.175-0.300% --两周拆款利率区间 0.260-0.310% 0.240-0.300% **短票利率未变** 短票方面，一大型票券商交易员指出，临近月底银行操作偏向保守，不过票券商资金缺口也有限，使得短 票成交量偏低。 大型票券交易员称，昨日短票成交利率稍稍反映月底效应微幅走高后，今日即稳在既有区间，显示紧俏的 状况并不明显。 据集保公司资料，自保30天短票成交加权平均利率上日在0.290%，区间在0.25-0.35%，成交金额为66.38 亿台币；前日加权平均利率在0.288%，区间在0.28-0.33%，成交金额为90.84亿台币。 今日央行定存单到期金额为2,235亿台币，发行金额待稍晚公布。 本周到期央行定存单共9,994亿台币；分别为周三2,318.5亿、周四1,437亿及周五532亿。 拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为791亿台币，累计超额准备1兆298亿台币、加计前期1% 的超额准备为1兆1,294亿台币。 **RP利率不变** 债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员表示，月底资金面仍偏向宽松，投信走钱状况并不明显，利率顶 多偏向区间上缘，没有上扬的空间。 一大型证券交易员指出，今日投信赎回并不多，且银行与寿险端资金充裕，利率仍在既有区间盘整。 一大型票券交易员则表示，今天市况并未因更接近月底而偏紧，且资金缺口不大，调度相对轻松。 今日有美国银行发行8.52亿美元国际板债券、星展银行发行1.4亿美元国际板债券。 今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率持平于上日的0.27-0.28%；与银行承作的公债RP利率主要 成交在0.28-0.29%，也同于上日；而公司债附买回利率主要成交在0.34-0.35%，也与上日相似。 今日大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率区间落在0.21-0.24%，至于短天期公司债附买回利 率则主要成交在0.21-0.25%；与银行承作的公债及公司债RP利率主要成交在0.25-0.27%，以上价格皆大致持平 上日。(完) (审校 曾祥进)