中国汇市：人民币早盘随中间价略升，美非农数据公布前汇价料仍承压

* 人民币早盘随中间价略微反弹
* 6.68元附近大行适度提供美元流动性
* 市场等待周五美国非农数据能否增强加息预期
* 短期汇价料承压，但跌势亦可控
路透上海8月30日 - 人民币兑美元即期 周二早盘较上日收盘价略微反弹，中间价则亦小幅升值，暂时脱离一个月低点。交易员称，美联储主席叶伦鹰派讲话之后市场将焦点转向周五美国非农数据，以判断美联储9月加息及年内加息可能性，短期人民币料仍承压，但跌势亦可控。
他们也指出，早盘即期人民币走势和美元指数表现略有不同，大行在6.68元附近适度提供美元流动性，汇价大部分时间运行在中间价上方；若美指再度转强，人民币或再度测试6.68-6.70元前期底部支撑。
“今天大家都没太有明确的方向，美联储加不加息的还得看周五非农数据，先看6.68能不能守的住吧，这个（加息）预期也是比较反复的。”一中资行交易员称。
北京时间11:46，人民币兑美元 即期报6.6778元,上日收报6.679元，夜盘终报6.6838元。今日人民币兑美元中间价 报6.6812元，上日中间价为6.6856元。人民币兑美元即期成交额 为87.36亿美元，上日半日为92.85亿美元。
全球汇市方面，美元周二涨势暂歇，投资者等待本周稍晚将公布的美国非农就业数据，以评估其是否将强化美联储官员近来释出的强硬讯息。
据路透调查访问89名经济分析师的预估中值显示，料8月新增非农就业岗位18万个，不及7月的25.5万及6月的29.2万。
路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微升0.04%至94.13；SDR篮子指数微升至95.03，BIS篮子指数微升至94.86。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.833元, 上日尾盘为6.8258元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6904元, 上一交易日尾盘报6.6893元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.6775；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）
(发稿 张金栋; 审校 乔艳红)