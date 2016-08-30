中国汇市：人民币早盘随中间价略升，美非农数据公布前汇价料仍承压

* 人民币早盘随中间价略微反弹

* 6.68元附近大行适度提供美元流动性

* 市场等待周五美国非农数据能否增强加息预期

* 短期汇价料承压，但跌势亦可控

路透上海8月30日 - 人民币兑美元即期 周二早盘较上日收盘价略微反弹，中间价则亦小幅升值，暂时脱离一个月低点。交易员称，美联储主席叶伦鹰派讲话之后市场将焦点转向周五美国非农数据，以判断美联储9月加息及年内加息可能性，短期人民币料仍承压，但跌势亦可控。

他们也指出，早盘即期人民币走势和美元指数表现略有不同，大行在6.68元附近适度提供美元流动性，汇价大部分时间运行在中间价上方；若美指再度转强，人民币或再度测试6.68-6.70元前期底部支撑。

“今天大家都没太有明确的方向，美联储加不加息的还得看周五非农数据，先看6.68能不能守的住吧，这个（加息）预期也是比较反复的。”一中资行交易员称。

北京时间11:46，人民币兑美元 即期报6.6778元,上日收报6.679元，夜盘终报6.6838元。今日人民币兑美元中间价 报6.6812元，上日中间价为6.6856元。人民币兑美元即期成交额 为87.36亿美元，上日半日为92.85亿美元。

全球汇市方面，美元周二涨势暂歇，投资者等待本周稍晚将公布的美国非农就业数据，以评估其是否将强化美联储官员近来释出的强硬讯息。

据路透调查访问89名经济分析师的预估中值显示，料8月新增非农就业岗位18万个，不及7月的25.5万及6月的29.2万。

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微升0.04%至94.13；SDR篮子指数微升至95.03，BIS篮子指数微升至94.86。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.833元, 上日尾盘为6.8258元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6904元, 上一交易日尾盘报6.6893元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.6775；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。