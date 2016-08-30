《路透晚报》--8月30日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：要根据时间表和路线图大力推进改革，更注重经济体制改革--主席

新华社援引中国国家主席习近平称，要根据时间表和路线图大力推进改革，更注重经济体制改革。

--突发事件：中国已联系吉方敦促查清爆炸真相，三名使馆人员受轻伤--外交部

位于吉尔吉斯斯坦首都比什凯克的中国驻吉大使馆附近当地时间30日上午发生爆炸，袭击者驾驶一辆携带爆炸装置的车辆试图冲进使馆。新华社最新报导称，袭击者当场死亡，另有两名安保、三名在使馆工作的当地人受伤。中国外交部称，中方已经联系吉方敦促查清真相；目前尚未有组织声称对此次袭击负责。

--中国经济：发改委明确PPP项目流程，鼓励引导民间投资和外商投资参与

中国国家发展和改革委员会就做好传统基础设施领域PPP有关工作发布通知，要求加强项目储备，推行项目联审，做好项目决策，建立合理投资回报机制，鼓励引导民间投资和外商投资等。

--中国税制：拟开征环境保护税，大气污染物排放低于标准50%税可减半--新华

新华社报导称，环境保护税法草案周一提请全国人大常委会首次审议，草案提出在中国开征环境保护税，草案明确提出为鼓励企业通过采用先进技术减少污染物排放，纳税人排放应税大气污染物和水污染物的浓度值低于国家或者地方规定的污染物排放标准50%的，减半征收环境保护税。

--中国金属：江西将重组一批国企，力争年底完成钨及稀有金属产业整合--新华

新华社报导称，江西省将深入推进市场化战略重组，优化国有经济布局结构，重组一批国有企业；江西将改组江钨集团，力争年底完成全省钨及稀有金属产业重组整合，打造具有国际竞争力的集团公司。

【金融】

--中国金融：上海自贸区金融创新需逐步有序推进，汇率是最大风险--蓝皮书

中国社会科学院等机构联合发布中国自贸区蓝皮书，表示上海自贸试验区的金融创新要综合考虑经济金融发展水平和监管能力等因素，在风险可控的前提下，逐步有序推进，汇率风险是上海自贸区面临的最大风险。

--中国基金：基金业协会要求私募基金9月底前展开合规和风控自查

中国证券投资基金业协会网站刊登通知，要求私募基金管理人在9月底前开展自查自纠活动，进一步排查机构自身可能存在的重点环节风险隐患，加强私募机构内部管理，强化守法意识与合规意识，规范开展私募基金业务。

--中国金融：穆迪警告，中小银行对同业拆借的依赖带来系统性风险

穆迪警告，中国中小型银行对银行间同业拆款的依赖度大幅上升，给中国金融体系带来系统性风险。报告称，这些银行流动性最好的资产基本都已经被作为银行间资产持有，因此他们需要从其他银行撤回资金以满足自己的资金需求，这可能引发蔓延。

--中国金融：财政部发起创立中国东方资产管理股份有限公司，注册资本554亿元

中国财政部发起设立的中国东方资产管理股份有限公司今日成立，注册资本554亿元人民币，由财政部和社保基金会共同发起设立，并建立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构。这也意味着中国1999年相继设立了四家金融资产管理公司中已经有三家顺利改组成股份制公司。

【固定收益】

--中国债市：交易所窗口指导收紧类政府平台公司发债--财新

中国交易所债市对类政府平台发行人的门槛提高。据财新网报导，多家券商近日接到交易所窗口指导，发行人最近三年的营业收入中，来自所属地方政府的比例若超过50%，将不能在交易所发债。

--中国债市：世行首期三年固息5亿SDR债券周三发行，利率申购区间0.4-0.7%

国际复兴开发银行（世界银行）将于周三发行2016年第一期SDR（特别提款权）计价债券，为三年期固定利率债券，计划发行总额为5亿SDR；而经发行人与联席主承销商协商确定，本期债券票面年利率的申购区间为0.4%-0.7%。

--中国公开市场：今日共进行1,000亿元逆回购操作，与到期量相同

业内人士透露，中国央行公开市场今日将共进行1,000亿元人民币逆回购操作，其中七天期600亿元，14天期400亿元；今日逆回购操作量完全对冲当天逆回购到期规模。

--《中国债市每日综述》期货下行现券收益率扩大涨势，心态偏弱波动加剧

中国银行间债市现券收益率扩大涨幅，因美联储加息概率增大、中国8月经济数据可能向好等影响因素持续，市场心态脆弱，跟随国债期货大跌而波动加剧。

--新债招标：国开行三年增发债收益率2.7408%，10年3.1135%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行CHDB.UL上午招标发行的三年、七年和10年期增发债，中标收益率分别为2.7408%、3.1330%和3.1135%；除10年期高于此前市场预测的3.08%外，其余两个期限基本符合预测均值2.74%和3.12%。三期债对应投标倍数为3.06倍、3.30倍和2.51倍。

--《中国新债预测》两年及七年国债均值分别为2.37%和2.79%，料需求一般

中国财政部周三将续发两年期固息国债，同时招标新发七年固息国债。路透调查显示，短期现券走势偏弱，收益率仍在反弹势头中，新债需求亦明显降温，预计明日两期国债需求一般，考虑手续费后，定位持平或略高于二级，均值分别为2.37%和2.79%。

--中国债市：国开行与鄞州银行达成境内首笔外币债券回购交易

中国货币网周一稍晚公告称，中国国家开发银行与鄞州银行当日在全国银行间同业拆借中心系统上达成了银行间市场首笔外币债券质押式回购交易。

【外汇】

--中国汇市：人民币微收跌至逾一月新低，美非农数据公布前汇价承压

人民币兑美元即期窄幅整理微收跌，刷新逾一个月新低；中间价则小幅升值。交易员称，美联储主席叶伦鹰派讲话之后市场将焦点转向周五美国非农数据，以判断美联储9月加息及年内加息可能性，短期人民币料仍承压，但跌势亦可控。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均小升，CFETS指数微升至94.13

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微升0.04%至94.13；SDR篮子指数微升至95.03，BIS篮子指数微升至94.86。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指缩量小幅收涨，投资者情绪谨慎券商股走势偏强

中国股市沪综指小幅收涨。分析师指出，今天早盘股指维持震荡走势，午后大盘在证券股的带动下出现一波拉升，临近尾盘涨幅缩窄，量能持续萎缩。受益于深港通消息影响，证券股出现拉升走势偏强，盘中其他热点轮动较快，显示投资者情绪面仍偏谨慎。

--中港股业绩：工商银行上半年净利按年增0.8%，不良率升至1.55%

以市值计中国最大银行--中国工商银行称，今年上半年净利同比微增0.8%；截至6月末，不良贷款率1.55%，去年末为1.5%。工商银行6月末拨备覆盖率为143.02%，一季度末为141.21%，低于银监会规定的150%的拨备覆盖率红线。

--中港股业绩：中国银行上半年净利同比增长2.5%，不良贷款率微升至1.47%

以市值计中国第四大银行--中国银行称，今年上半年该行实现归属股东的净利930.37亿元人民币，同比增2.52%；截至6月末，不良贷款率微升至1.47%，去年末为1.43%。

--港股业绩：中国华融上半年实现净利润128.5亿元人民币，同比增长30.2%

中国华融资产管理股份有限公司称，公司今年上半年实现净利润128.5亿元人民币，同比增长30.2%，总资产突破万亿。

--港股业绩：中国信达今年中期实现净利润80.1亿元，同比增长2.4%

中国信达资产管理股份有限公司公布了2016年中期业绩，实现归属公司股东的净利润80.1亿元人民币，较上年同期增长2.4%。成功收购南洋商业银行，集团总资产达到10,088.3亿元，较去年年底增长41.3%。

--港股业绩：恒大集团上半年净利大幅倒退近79%，核心业务利润率降至单位数

中国大型房地产商--恒大集团宣布上半年净利按年大幅倒退78.6%；核心业务利润率降至只有单位数的8.9%，同比锐降4.2个百分点。

--中国个股：兴业银行拟投30亿港元在港设非银金融公司，拓投行等业务

兴业银行公告称，拟出资30亿港元在香港设立非银行金融公司--兴银国际金融控股有限公司，逐步拓展投资银行、资产管理等业务。

--中股业绩：宝钢股份上半年净利增9.3%，因内部成本削减及品种优化

宝钢股份上半年公司实现净利34.68亿元人民币，同比增长9.26%，主要因为公司内部持续的成本削减、品种结构优化及市场开拓工作。不过汇率因素令公司上半年财务费用明显上升。

--中港个股：中海油田服务预计下半年经营业绩趋稳，积极扩大市场份额

中海油田服务股份有限公司称，预计今年下半年的经营业绩趋向稳定，公司继续积极扩大国内外市场份额，为市场往后复苏作好准备。

--港股业绩：融创中国中期净利暴跌92%，受累汇兑损失及高毛利项目减少

融创中国宣布，受汇兑损失及高毛利率的物业销售比重下降影响，上半年净利同比锐降92.3%。但公司指下半年可售资源超过1,120亿元人民币，主要位于一、二线核心城市，公司将抓住下半年市场向好的机会，加快推售和提升去化率，实现销售金额和回款的较快增长。

--中港个股：中国铁建中标尼日利亚轻轨项目，项目合同额约18.5亿美元

中国铁建公告称，旗下中铁十八局与中国铁建电气化局组成的联合体中标尼日利亚一轻轨建设项目，项目合同额约18.51亿美元，约占公司2015年营收的2%。

--投行观点：野村料香港住宅楼价或再跌一成，惟对地产股看法正面因估值低

野村报告称，看淡香港楼市，预期住宅楼价中期内将自现水平下跌一成，而零售商舖续租租金未来两年亦将下调；但该行对上市地产股看法正面，因它们的资产负债表稳健，派息不俗且估值偏低，首选新鸿基地产0016.HK及嘉里建设0683.HK。

--中国旅游：未来五年迎来主题乐园开发热，国内外品牌同场竞技--高力国际