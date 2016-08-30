中国货币市场：隔夜供给增加资金面继续改善，关注明日跨月情况

路透上海8月30日 - 中国银行间市场周二资金面继续改善，除隔夜供给较上日进一步增加外，七天及以上可跨月品种亦不是十分难觅。但若想在加权利率附近融入资金，质押券要求依旧还是利率债。
交易员并称，今天隔夜供给的增加，不排除是出资方不想融出跨月资金，而选择短期临时操作的可能，还要再关注明日跨月情况。
央行公开市场今日稍早进行了1,000亿元人民币七和14天逆回购，与到期量相同，两个期限中标利率分别持平于2.25%和2.40%。
北京一银行交易员表示，“借钱没问题，今天隔夜供给比昨天多，应该很快就能平。”
她指出，明日即是月末，总的来看平稳度过问题不大，只是隔夜供给的多寡可能会有一些变数。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.0683 2.0752 -0.69
七天 2.2887 2.2971 -0.84
14天 2.4429 2.4471 -0.42
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 2.5250 2.4300 +9.50
七天 2.4900 2.5000 -1.00
14天 2.5500 2.5000 +5.00
回购定盘利率
其中:隔夜 2.1000 2.0900 +1.00
七天 2.3500 2.4400 -9.00
14天 2.6300 2.6500 -2.00
Shibor
其中:隔夜 2.0630 2.0490 +1.40
七天 2.3660 2.3640 +0.20
三个月 2.7950 2.7950 +0.00
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备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)
(发稿 李宏薇; 审校 乔艳红)