主要国家经济指标预测--8月31日****

《路透晚报》--1月16日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月30日(二) 2350 日本工业生产 7月初值 +0.8% +2.3% 一个月预估值 -- +2.4% 两个月预估值 -- +2.3% 8月31日(三) 0100 澳洲HIA新屋销售(较前月) 7月 -- +8.2% 0100 新西兰国民银行(NBNZ)企业展望指数 8月 -- 16.0% 企业活动指数 -- 31.4% 0130 澳洲民间部门信贷 7月 +0.4% +0.2% 房屋信贷 -- +0.5% 0500 日本建筑订单(较上年同期) 7月 -- -2.4% 房屋开工(较上年同期) +7.4% -2.5% 0600 德国实质零售销售(较前月) 7月 +0.5% -0.1% (较上年同期) +0.3% +2.7% 0600 英国Nationwide房价(较前月) 8月 -0.3% +0.5% (较上年同期) +4.8% +5.2% 0600 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数 7月 -- 正1.34 0645 法国消费者支出(较前月) 7月 +0.3% -0.8% 0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 8月初值 +0.4% +0.4% 0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 -- +0.4% 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 8月 减少0.5 减少0.7 未经季节调整失业人数(万人) 269.0 266.1 经季节调整失业率 6.1% 6.1% 经季节调整失业人数(万人) -- 268.2 0800 意大利失业率 7月 11.6% 11.6% 0800 意大利薪资指数(较前月) 7月 -- +0.2% (较上年同期) -- +0.7% 0900 意大利消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 8月初值 -0.2% -1.9% (较上年同期) -0.1% -0.2% 消费者物价指数(CPI)(较前月) +0.3% +0.2% (较上年同期) -0.1% -0.1% 0900 欧元区HICP(较上年同期) 8月初值 +0.3% +0.2% 0900 欧元区失业率 7月 10.0% 10.1% 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 530.1 抵押贷款再融资指数 -- 2,355.2 1215 美国ADP民间就业岗位变动(万个) 8月 增加17.5 增加17.9 1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 6月 +0.4% -0.6% (较前季) 第二季 -- +0.6% GDP环比年率 -1.5% +2.4% 1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 8月 54.0 55.8 1400 美国成屋待完成销售(较前月) 7月 +0.6% +0.2% 2245 新西兰贸易条件(较前季) 第二季 -- +4.4% 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 +0.2% +0.1% (较上年同期) +0.75% +0.7% 2300 韩国经常帐收支(亿美元) 7月 -- 盈余114.3 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超4,331 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超2,296 2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第二季 -- +4.2% 8月31日-9月1日 2330 澳洲AIG制造业指数 8月 -- 56.4 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 8月29日(一) 2350 日本零售销售(较上年同期) 7月 -0.2% -0.9% 8月30日(二) 0130 澳洲建筑许可 7月 +11.3% 持平 澳洲民间房屋建筑许可 -0.5% -- 0600 德国进口物价(较前月) 7月 +0.1% -0.1% (较上年同期) -3.8% -4.0% 0700 瑞士KOF领先成长指标 8月 99.8 102.0 0715 瑞士非农就业岗位(万个) 第二季 490.3 -- 0800 意大利经季节调整零售销售(较前月) 6月 +0.2% -- 未经季节调整零售销售(较上年同期) +0.8% -- 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 7月 增加11.81 增加17 抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加26.65 增加32 抵押贷款批准件数(件) 60,912 61,900 M4货供额(较前月) +1.2% -- 0900 欧元区企业景气指数 8月 0.02 0.36 经济景气指数 103.5 104.1 工业景气指数 负4.4 负2.7 服务业景气指数 10.0 11.2 消费者信心指数终值 负8.5 负8.5 消费者通胀预期指数 3.3 -- 生产者通胀预期指数 负0.8 -- 1200 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 8月初值 -0.1% +0.1% (较上年同期) +0.3% +0.5% 消费者物价指数(CPI)(较前月) 持平 +0.1% (较上年同期) +0.4% +0.5% 1230 加拿大经常帐收支(亿加元) 第二季 赤字198.6 赤字205 1230 加拿大工业产品价格(较前月) 7月 +0.2% -0.1% (较上年同期) -1.3% -- 1230 加拿大原材料价格(较前月) -2.7% -1.2% (较上年同期) -5.7% -- 1300 美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数(较前月)6月 -0.1% -0.1% 未经季节调整房价指数(较前月) +0.8% -- 房价指数(较上年同期) +5.1% +5.2% 1400 美国消费者信心指数 8月 101.1 97.0 1430 美国达拉斯联储服务业营收指数 8月 6.5 -- 2100 韩国央行制造业景气判断指数 9月 77 -- 2300 韩国工业生产(较上年同期) 7月 +1.6% +0.3% 工业生产(较前月) +1.4% -0.6% 服务业产出(较前月) -0.7% -- 2301 英国GfK消费者信心指数 8月 负7 负8 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 张若琪/王洋 审校 戴素萍)
中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
其中这最后一个目标近年来广受关注，令民粹主义及民族主义政治家脱颖而出，这在西方世界尤为明显，因针对薪资滞涨、移民、CEO高薪及企业逃税的愤怒与日俱增。
* 台币收贬1角，韩元下跌且股市表现疲软 * 上周五外资流入是为了短线套利套汇 * 台币短期波动区间估在31.400-31.800 路透台北1月16日 - 台币兑美元 周一收贬1角。汇银人士称，美国今晚将因假期休市，市场缺乏 交投方向，惟韩元兑美元 回落，且股市表现疲软令台币承压，整体呈现低量走贬格局。 他们说，上周五虽然台币升值明显，但主要是海外无本金交割远期外汇(NDF)停损所致，虽有外资流入， 但因买进标的是存续期极短的债券，着眼点在于短期套利套汇，而非看好台股后市。在此情形下，台币仍看区 间整理，难有明确行情出现。 〞外资看台湾是鸡肋，该调整都调整过了，这两周会很安静。〞一大型外商银行交易员说。 另一大型公股银行交易主管表示，美国总统当选人特朗普(Donald Trump)将于周五上任。此前市场预先准 备好美元一路涨到就职日，以及先下再上两套剧本，现在很显然是有人先获利了结，致使美元回落，但这也代 表，美元修正后上涨的机率在增加。 他认为，外资经过上周五的激情演出后，今日相当安静