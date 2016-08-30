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亚洲 | 2016年 8月 31日 星期三 07:31 BJT

****主要国家经济指标预测--8月31日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                         公布时段    预估值      前值

    8月30日(二)
    2350 日本工业生产                               7月初值      +0.8%     +2.3%
             一个月预估值                                          --      +2.4%
             两个月预估值                                          --      +2.3%
    
    8月31日(三)    
    0100 澳洲HIA新屋销售(较前月)                       7月         --      +8.2%
    0100 新西兰国民银行(NBNZ)企业展望指数              8月         --      16.0%
                             企业活动指数                          --      31.4%
    0130 澳洲民间部门信贷                              7月       +0.4%     +0.2%
             房屋信贷                                              --      +0.5%
    0500 日本建筑订单(较上年同期)                      7月         --      -2.4%
             房屋开工(较上年同期)                                +7.4%     -2.5%
    0600 德国实质零售销售(较前月)                      7月       +0.5%     -0.1%
                         (较上年同期)                            +0.3%     +2.7%
    0600 英国Nationwide房价(较前月)                    8月    　 -0.3%     +0.5%
                           (较上年同期)                          +4.8%     +5.2%
    0600 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数                     7月         --     正1.34
    0645 法国消费者支出(较前月)                        7月       +0.3%     -0.8%
    0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)  8月初值       +0.4%     +0.4%
    0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月)               7月         --      +0.4%
    0755 德国经季节调整失业人数变化(万人)              8月  　 减少0.5   减少0.7
             未经季节调整失业人数(万人)                          269.0     266.1
             经季节调整失业率                                     6.1%      6.1%
             经季节调整失业人数(万人)                              --      268.2
    0800 意大利失业率                                  7月       11.6%     11.6%
    0800 意大利薪资指数(较前月)                        7月         --      +0.2%
                       (较上年同期)                                --      +0.7%
    0900 意大利消费者物价调和指数(HICP)(较前月)    8月初值       -0.2%     -1.9%
                                 (较上年同期)                    -0.1%     -0.2%
             消费者物价指数(CPI)(较前月)                         +0.3%     +0.2%
                            (较上年同期)                         -0.1%     -0.1%
    0900 欧元区HICP(较上年同期)                    8月初值       +0.3%     +0.2%
    0900 欧元区失业率                                  7月       10.0%     10.1%
    1100 美国MBA抵押贷款市场指数                      前周         --      530.1
                抵押贷款再融资指数                                 --    2,355.2
    1215 美国ADP民间就业岗位变动(万个)                 8月    增加17.5  增加17.9
    1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月)               6月       +0.4%     -0.6%
                                (较前季)            第二季         --      +0.6%
                           GDP环比年率                           -1.5%     +2.4%
    1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI)                 8月        54.0      55.8
    1400 美国成屋待完成销售(较前月)                 　 7月       +0.6%     +0.2% 
    2245 新西兰贸易条件(较前季)                     第二季         --      +4.4% 
    2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)               8月       +0.2%     +0.1%
                                (较上年同期)                    +0.75%     +0.7%
    2300 韩国经常帐收支(亿美元)                        7月         --  盈余114.3
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                     前周         --  买超4,331
         外资投资日本股票(亿日圆)                                  --  卖超2,296
    2350 日本企业资本支出(较上年同期)               第二季         --      +4.2%  

    8月31日-9月1日
    2330 澳洲AIG制造业指数                             8月         --       56.4
    

    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
     
        GMT时间   经济指标/活动                     公布时段     现值     预估值
    8月29日(一)
    2350 日本零售销售(较上年同期)                    7月         -0.2%     -0.9% 
    
    8月30日(二)
    0130 澳洲建筑许可                                7月        +11.3%      持平
         澳洲民间房屋建筑许可                                    -0.5%       -- 
    0600 德国进口物价(较前月)                        7月         +0.1%     -0.1%
                     (较上年同期)                                -3.8%     -4.0%
    0700 瑞士KOF领先成长指标                         8月          99.8     102.0 
    0715 瑞士非农就业岗位(万个)                   第二季         490.3       --
    0800 意大利经季节调整零售销售(较前月)            6月         +0.2%       -- 
               未经季节调整零售销售(较上年同期)                  +0.8%       -- 
    0830 英国消费者信贷(亿英镑)                      7月     增加11.81    增加17
            抵押贷款发放金额(亿英镑)                         增加26.65    增加32
            抵押贷款批准件数(件)                                60,912    61,900
            M4货供额(较前月)                                     +1.2%        --
    0900 欧元区企业景气指数                          8月          0.02      0.36
               经济景气指数                                      103.5     104.1 
               工业景气指数                                      负4.4     负2.7
               服务业景气指数                                　   10.0      11.2
               消费者信心指数终值                                负8.5     负8.5
               消费者通胀预期指数                                  3.3       -- 
               生产者通胀预期指数                                负0.8       -- 
    1200 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)     8月初值        -0.1%     +0.1% 
                                 (较上年同期)                    +0.3%     +0.5%
             消费者物价指数(CPI)(较前月)                          持平     +0.1% 
                            (较上年同期)                         +0.4%     +0.5% 
    1230 加拿大经常帐收支(亿加元)                  第二季    赤字198.6   赤字205
    1230 加拿大工业产品价格(较前月)            　　  7月         +0.2%     -0.1%
                           (较上年同期)                          -1.3%       -- 
    1230 加拿大原材料价格(较前月)                                -2.7%     -1.2%
                         (较上年同期)                            -5.7%       -- 
    1300 美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数(较前月)6月       -0.1%     -0.1% 
                        未经季节调整房价指数(较前月)             +0.8%       -- 
                                房价指数(较上年同期)             +5.1%     +5.2% 
    1400 美国消费者信心指数                            8月       101.1      97.0 
    1430 美国达拉斯联储服务业营收指数                  8月         6.5       --  
    2100 韩国央行制造业景气判断指数                    9月          77       --  
    2300 韩国工业生产(较上年同期)                      7月       +1.6%     +0.3% 
             工业生产(较前月)                                    +1.4%     -0.6%
             服务业产出(较前月)                                  -0.7%       --  
    2301 英国GfK消费者信心指数                         8月         负7       负8 
    (完)

      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 张若琪/王洋 审校 戴素萍)

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