标题新闻：法国贸易部长称应停止本轮跨大西洋贸易与投资伙伴关系协定谈判，开始新一轮谈判

欧元债市：DBRS降评消息推升意大利公债收益率，英退疑虑支撑德债
意大利银行业及债券市场的关联是投资者的一大忧虑。银行业掌握着大量政府债券，由于外界担心银行业在经济放缓的数年里增加了对坏帐的敞口，因此银行业受到冲击。
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意大利银行业及债券市场的关联是投资者的一大忧虑。银行业掌握着大量政府债券，由于外界担心银行业在经济放缓的数年里增加了对坏帐的敞口，因此银行业受到冲击。
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