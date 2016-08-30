欧洲企业：数字地图公司HERE寻求年底前找到新投资者，扩大股东范围

路透法兰克福8月30日 - 数字地图公司HERE执行长Edzard Overbeek告诉德国商报(Handelsblatt)，该公司正寻求在年底前找到一家新的投资者。HERE由德国汽车生产商宝马汽车(BMW) 、戴姆勒 和大众汽车(福斯汽车/VOLKSWAGEN) 共同持有。

“(控制HERE的)汽车生产商希望扩大(我们的)股东范围。我们正在与有意持股的公司磋商，”该报引述Overbeek称。专访内容于周二刊出。

德国高档汽车制造商组成的财团去年以25亿欧元(28亿美元)从诺基亚 手中购入HERE，打造出可媲美谷歌(Google) 的数字地图业务。这一财团包括戴姆勒旗下奔驰(Mercedes-Benz/平治/宾士)、大众旗下奥迪和宝马在内。

戴姆勒在今年4月确认，正在与亚马逊 和微软 讨论少量持股HERE的事宜。汽车配件供应商博世 也已表示，正在与HERE磋商。

“找到合适的股东组合是重要的...IT、物流和零售业的合作伙伴都是有可能的，”报导引述Overbeek称，但他并未透露可能的投资者。