新兴汇市：亚币持坚，等待美国数据以判断美联储政策动向

泰铢/美元小升0.1%至34.58，距周五所及13个月高点34.52不远。 交易员称，尽管泰国当地进口商在月底出现一些美元需求，但流入泰股的资金帮助支撑 泰铢。 泰铢近来受到流入泰国债市和股市资金的支撑。 亚洲 当日 今年以来 2015年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 102.26 101.91 -0.34 +17.64 120.30 坡元 1.3621 1.3597 -0.18 +4.07 1.4175 台币 31.715 31.801 +0.27 +4.26 33.066 韩元 1118.17 1125.00 +0.61 +5.08 1174.95 泰铢 34.57 34.60 +0.09 +4.19 36.02 菲律宾披索 46.45 46.36 -0.19 +0.97 46.90 印尼卢比 13265.00 13260.00 -0.04 +3.92 13785.00 印度卢比 67.08 67.18 +0.15 -1.39 66.15 马币 4.0515 4.0425 -0.22 +5.89 4.2900 人民币 6.6781 6.6838 +0.09 -2.79 6.4921 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 菲律宾披索的上日尾盘为8月26日资讯，菲律宾金融市场8月29日因假期休市。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 王颖/汪红英/张若琪/杜明霞/孙茉莉/于春红)