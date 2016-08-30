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亚洲 | 2016年 8月 30日 星期二 15:03 BJT

新兴汇市：亚币持坚，等待美国数据以判断美联储政策动向

泰铢/美元小升0.1%至34.58，距周五所及13个月高点34.52不远。
    
    交易员称，尽管泰国当地进口商在月底出现一些美元需求，但流入泰股的资金帮助支撑
泰铢。
    
    泰铢近来受到流入泰国债市和股市资金的支撑。
    
                                    亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            102.26    101.91   -0.34  +17.64    120.30
    坡元            1.3621    1.3597   -0.18   +4.07    1.4175
    台币          31.715    31.801   +0.27   +4.26    33.066
    韩元           1118.17   1125.00   +0.61   +5.08   1174.95
    泰铢             34.57     34.60   +0.09   +4.19     36.02
    菲律宾披索       46.45     46.36   -0.19   +0.97     46.90
    印尼卢比      13265.00  13260.00   -0.04   +3.92  13785.00
    印度卢比       67.08     67.18   +0.15   -1.39     66.15
    马币            4.0515    4.0425   -0.22   +5.89    4.2900
    人民币          6.6781    6.6838   +0.09   -2.79    6.4921
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价
        菲律宾披索的上日尾盘为8月26日资讯，菲律宾金融市场8月29日因假期休市。(完)
    
      
      
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 (编译/审校 王颖/汪红英/张若琪/杜明霞/孙茉莉/于春红)

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