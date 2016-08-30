标题新闻：瑞士第二季非农就业岗位较上年同期增0.6%至490.3万个

欧元债市：DBRS降评消息推升意大利公债收益率，英退疑虑支撑德债

意大利银行业及债券市场的关联是投资者的一大忧虑。银行业掌握着大量政府债券，由于外界担心银行业在经济放缓的数年里增加了对坏帐的敞口，因此银行业受到冲击。