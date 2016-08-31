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亚洲 | 2016年 8月 31日 星期三 08:00 BJT

台湾货币市场：8月31日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北8月31日 - 台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下：
   
    **宽松因素：
    --央行定存单到期2,318.5亿台币。
    --华硕111.41亿台币及正崴102.47亿台币现金股利发放。
    
    **紧缩因素：
    --央行料发行存单。 
    --巴克莱银行发行6亿美元债券、法国巴黎银行发行2.4亿美元债券。    
   --------------------------------------------------------------------
    本提存期    

    宽松因素：
    央行存单到期 1,969亿台币。    
                9/01                 1,437亿台币
                9/02                   532亿台币
    
   上市大型公司现金股利发放时程：                        
     --9/02：兆丰金203.997亿台币。        
            
    紧缩因素：
    --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完)

 (记者 董永年; 审校 罗两莎)

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