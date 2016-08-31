台湾货币市场：8月31日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北8月31日 - 台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行定存单到期2,318.5亿台币。 --华硕111.41亿台币及正崴102.47亿台币现金股利发放。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 --巴克莱银行发行6亿美元债券、法国巴黎银行发行2.4亿美元债券。 -------------------------------------------------------------------- 本提存期 宽松因素： 央行存单到期 1,969亿台币。 9/01 1,437亿台币 9/02 532亿台币 上市大型公司现金股利发放时程： --9/02：兆丰金203.997亿台币。 紧缩因素： --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 董永年; 审校 罗两莎)